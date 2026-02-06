Морозы сдерживают продажи кукурузы: цены в украинских портах выросли

Длительные морозы усложнили автологистику в Украине и уменьшили предложение зерна от фермеров, которые откладывают продажи в ожидании лучших условий. На этом фоне цены спроса на кукурузу в черноморских портах продолжили рост.

Почему цены на кукурузу растут?

Из-за сильных морозов и проблем с перевозками украинские фермеры сдерживают продажи кукурузы, что поддерживает дальнейшее повышение цен спроса в портах, сообщает GrainTrade. За прошедшую неделю экспортные цены спроса на кукурузу в Украине выросли на 2 – 3 доллара США за тонну – до 207 – 211 долларов США за тонну или 10 200 – 10 250 гривен за тонну с доставкой до черноморских портов.

Читайте также Экспорт под ударом из-за обстрелов портов: Украина может потерять около 1 миллиарда долларов

Рост цен происходит на фоне низкого предложения зерна со стороны аграриев. При этом в Украине до сих пор не собрано около 8 процентов посевов кукурузы, поэтому производители рассчитывают на дальнейшее повышение цен из-за возможного недобора урожая. В то же время уже намолочено 29 миллионов тонн зерна, что превышает прошлогодний показатель в 26,8 миллиона тонн.

В январе Украина экспортировала 2,9 миллиона тонн кукурузы, в частности в Турцию – 625 тысяч тонн, Италии – 606 тысяч тонн, Испании – 280 тысяч тонн, Египта – 239 тысяч тонн и Тунис – 229 тысяч тонн. Всего в сезоне вывезено лишь 8,8 миллиона тонн против 12,86 миллиона тонн в прошлом году, при прогноза экспорта на 2025/26 маркетинговый год в 23 миллиона тонн.

Какие цены на кукурузу в мире?

На мировых рынках мартовские фьючерсы на кукурузу в Чикаго уже две недели удерживаются на уровне 168 долларов США за тонну, что на 3,5 процента меньше, чем месяц назад. Котировки пока не реагируют на высокие темпы экспорта из США и заявления о возможном увеличении поставок в Китай и Индию.

По состоянию на 30 января в 2025/26 маркетинговом году США экспортировали 32,6 миллиона тонн кукурузы, что на 50 процентов превышает прошлогодние темпы, тогда как прогноз экспорта на сезон повышен до 81 миллиона тонн.

В Южной Америке ситуация остается неоднозначной. По данным AgRural, в Бразилии кукурузу первого урожая собрано с 10 процентов площадей, а под второй урожай засеяно 13 процентов, что позволяет аналитикам повышать прогнозы производства. В Аргентине из-за засухи в хорошем состоянии находится лишь 46 процентов посевов кукурузы, поэтому прогнозы урожая там снижают, хотя ожидаемые дожди могут частично улучшить ситуацию.

Обратите внимание! В то же время операторы рынка отмечают, что южнокорейская компания Nonghyup Feed Inc. на тендере 3 февраля приобрела около 134 тысяч тонн фуражной кукурузы по ценам 242,94 – 243,99 доллара США за тонну на условиях C&F. Цены оказались на 6 – 7 долларов США за тонну ниже, чем в январе, поэтому эксперты не советуют украинским фермерам рассчитывать на существенный рост цен на кукурузу весной.

Экспортные цены на продовольственную пшеницу в Украине пошли вверх после длительной паузы