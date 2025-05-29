Почему такая дорогая курятина и когда подешевеет: актуальные цены в магазинах

Цены на курятину в украинских супермаркетах пока и не думают падать, а наоборот растут. Этому есть несколько весомых логических причин.

Почему цены на курятину постоянно растут

В течение всего прошлого года стоимость практически всех видов курятины постоянно росла, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин". За прошедший же месяц рост цен довольно существенно ускорился.

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Аналитик УКАБ Максим Гопка рассказал в комментарии 24 Каналу, что предложения курятины на рынке достаточно.

Максим Гопка Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Убойная масса сельскохозяйственных животных, реализованных на убой в январе – апреле 2025 года составила 458,1 тысячи тонн, против 460,2 тысячи тонн в 2024 году, то есть почти равна прошлогодним показателям. Рост цен на курятину вызван увеличением себестоимости, в частности затратами на корма.

Обратите внимание! Дальнейшие цены, по его словам, будут зависеть от производственных затрат и экспортных возможностей.

Журналисты 24 Канала исследовали, какие сейчас цены на курятину в украинских супермаркетах:

Курятина бедро, 1 килограмм

Novus 109,00 гривен;

Megamarket 128,00 гривен;

Auchan 139,00 гривен;

Курятина голень, 1 килограмм

Megamarket 109,00 гривен;

Novus 94,99 гривен;

Курятина тушка, 1 килограмм

Novus 105,00 гривен;

Megamarket 123,60 гривен;

Курятина филе, 1 килограмм