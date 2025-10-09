Стоимость лука на украинском плодоовощном рынке снова держится возле минимальных значений. Вынужденные изменения в способах выращивания и уборки лука привели к увеличению некачественной продукции.

Почему лук в последние годы стал сильно портиться?

По словам координатора проекта EastFruit Weekly Ukraine Александра Хорева, в Украине третий год подряд рынок лука входит в сезон с рекордно низкими ценами, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. По данным аналитиков, оптовые цены уже снизились до 5 – 10 гривен за килограмм, и эта тенденция может сохраняться, пока на рынке присутствуют значительные объемы продукции среднего и низкого качества.

Эксперт утверждает, что довольно высокие цены на лук весной провоцируют многие предприятия заработать на этой культуре. Однако проблемы с технологиями выращивания и хранения приводят к тому, что значительная часть урожая ежегодно теряется.

Обратите внимание! Если на юге Украины (Херсонская, Николаевская, Одесская, Запорожская области) лук традиционно собирали в августе при сухой погоде, что гарантировало качественное хранение, то теперь география производства расширилась на всю страну. Это означает более поздний сбор урожая в сентябре, часто во время осадков и перепадов температур. В результате лук болеет и быстро портится в хранилищах, теряя товарный вид еще до нового года.

Сейчас лук выращивают по всем регионам Украины, и уборка переносится на сентябрь. И когда уже идет такая температура, осадки, лук болеет, ее закладывают в хранилища, и такая продукция, особенно которую не обрабатывают должным образом, она портится. И ее выбрасывают еще до нового года, а потом весной мы видим, снова дефицит иногда бывает,

– говорит Хорев.

Что влияет на снижение стоимости лука?

Эксперт объясняет падение цен избытком предложения. В течение последних трех лет многие производители сделали ставку на лук, ожидая стабильного роста цен.

Один год – цены низкие, второй год – низкие, на третий они уже все были уверены, что будут высокие. Нет, цены никогда не будут высокими, если будет перепроизводство, то есть предложение будет превышать спрос,

– отметил он.

Дополнительным фактором влияния на цену лука стало уменьшение количества потребителей из-за войны и отток населения за границу. Спрос на лук фактически не может расти, тогда как предложение превышает потребности рынка. Это создает условия, при которых цены падают, а прибыли производителей снижаются.

Обратите внимание! По прогнозам Александра Хорева, ситуация может измениться только во второй половине маркетингового сезона – весной. В марте – апреле возможен рост цен на качественный лук, который сможет долежать до этого времени.

Сколько сейчас стоит лук в супермаркетах?

По данным "Минфина", сейчас килограмм лука в популярных супермаркетах Украины такие:

Auchan 8,99 гривны;

8,99 гривны; Novus 8,99 гривны;

8,99 гривны; Megamarket 12,90 гривны;

12,90 гривны; АТБ 8,85 гривны;

8,85 гривны; Сильпо 9,80 гривны.

