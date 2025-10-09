Вартість цибулі на українському плодоовочевому ринку знову тримається біля мінімальних значень. Вимушені зміни у способах вирощування та збирання цибулі призвели до збільшення неякісної продукції.

Чому цибуля останніми роками стала сильно псуватися?

За словами координатора проєкту EastFruit Weekly Ukraine Олександра Хорева, в Україні третій рік поспіль ринок цибулі входить у сезон із рекордно низькими цінами, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. За даними аналітиків, гуртові ціни вже знизилися до 5 – 10 гривень за кілограм, і ця тенденція може зберігатися, поки на ринку присутні значні обсяги продукції середньої та низької якості.

Читайте також Фрукти подорожчали у 2 рази: що з цінами на овочі

Експерт стверджує, що доволі високі ціни на цибулю навесні провокують багато підприємств заробити на цій культурі. Проте проблеми з технологіями вирощування та зберігання призводять до того, що значна частина врожаю щорічно втрачається.

Зверніть увагу! Якщо на півдні України (Херсонська, Миколаївська, Одеська, Запорізька області) цибулю традиційно збирали в серпні за сухої погоди, що гарантувало якісне зберігання, то тепер географія виробництва розширилася на всю країну. Це означає пізніший збір урожаю у вересні, часто під час опадів та перепадів температур. В результаті цибуля хворіє і швидко псується у сховищах, втрачаючи товарний вигляд ще до нового року.

Зараз цибулю вирощують по всіх регіонах України, і збирання переноситься на вересень. І коли вже йде така температура, опади, цибуля хворіє, її закладають у сховища, і така продукція, особливо яку не обробляють належним чином, вона псується. І її викидають ще до нового року, а потім навесні ми бачимо, знову дефіцит іноді буває,

– говорить Хорев.

Що впливає на зниження вартості цибулі?

Експерт пояснює падіння цін надлишком пропозиції. Протягом останніх трьох років багато виробників зробили ставку на цибулю, очікуючи стабільного зростання цін.

Один рік – ціни низькі, другий рік – низькі, на третій вони вже всі були впевнені, що будуть високі. Ні, ціни ніколи не будуть високими, якщо буде надвиробництво, тобто пропозиція перевищуватиме попит,

– зазначив він.

Додатковим фактором впливу на ціну цибулі стало зменшення кількості споживачів через війну та відтік населення за кордон. Попит на цибулю фактично не може зростати, тоді як пропозиція перевищує потреби ринку. Це створює умови, за яких ціни падають, а прибутки виробників знижуються.

Зверніть увагу! За прогнозами Олександра Хорева, ситуація може змінитися лише у другій половині маркетингового сезону – навесні. У березні – квітні можливе зростання цін на якісну цибулю, яка зможе долежати до цього часу.

Скільки наразі коштує цибуля у супермаркетах?

За даними "Мінфіну", наразі кілограм цибулі у популярних супермаркетах України такі:

Auchan 8,99 гривні;

8,99 гривні; Novus 8,99 гривні;

8,99 гривні; Megamarket 12,90 гривні;

12,90 гривні; АТБ 8,85 гривні;

8,85 гривні; Сільпо 9,80 гривні.

Ціни на овочі стабілізувалися: якою буде вартість борщового набору восени?