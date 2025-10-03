Що буде з цінами на овочі борщового набору восени?

Аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Максим Гопка у коментарі 24 Каналу розповів, що наразі відбувається стабілізація на овочевому ринку України. За його словами, ціна на овочевий набір зменшилась на 30% порівняно з минулим роком.

Максим Гопка

Аналітик УКАБ

Ціни на картоплю, моркву, цибулю, буряк є меншими, ніж торік. Найближчий час ціни будуть стабільними, наразі пік пропозиції і ціни максимально низькі враховуючи ситуацію із погодою під час вирощування врожаю.

За словами фахівця, деякі овочі з ґрунту ще продовжують збирати, проте залишилося не багато, збиральна кампанія майже завершена.

За інформацією "Мінфіну", вартість повного борщового набору обійдеться у 134,75 гривні. Загалом ціни на продукти такі:

  • Капуста 500 грамів 6,13 гривні;
  • Буряк 200 грамів 2,20 гривні;
  • Картопля 300 грамів 5,82 гривні;
  • Морква 200 грамів 2,43 гривні;
  • Цибуля ріпчаста 150 грамів 1,86 гривні;
  • Помідори червоні 300 грамів 21,23 гривні;
  • Олія рафінована 30 грамів 2,88 гривні;
  • Свинина ребра 400 грамів 92,20 гривні.

