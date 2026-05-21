Украинский молодой картофель шокировал ценами: почему он вдвое дороже египетского
- В киевских супермаркетах украинский молодой картофель стоит почти вдвое дороже импортируемого из Египта, что вызвало обсуждение среди покупателей.
- Высокая себестоимость украинского картофеля объясняется сложными условиями производства, такими как тепличное выращивание и затраты на энергообеспечение.
В столичных супермаркетах появился молодой картофель, однако цены на него вызвали бурные обсуждения среди покупателей. Отечественный овощ оказался почти в два раза дороже импорта из Египта.
Украинский молодой картофель оказался значительно дороже
В киевских супермаркетах покупатели заметили существенную разницу в ценах на молодой картофель, сообщает "Главком". Импортируемый продукт из Египта продается примерно по 38,99 гривны за килограмм, тогда как украинский молодой картофель стоит 79,99 гривны по акционной цене, а обычная стоимость иногда достигает 114 гривен за килограмм.
Именно такая разница стала предметом активных обсуждений в соцсетях. Киевлянин Александр Ретивов обратил внимание на контраст в стоимости и задал вопрос: "Почему так?".
Обсуждение быстро набрало популярность, а пользователи начали выдвигать различные версии причин такого ценового разрыва.
Высокие затраты и разные условия выращивания
Часть пользователей объясняет дороговизну украинского молодого картофеля сложными условиями производства. В частности, речь идет о тепличном выращивании и значительных затратах на энергообеспечение.
Один из комментаторов заметил, что зимой теплицы работали на генераторах, а это существенно увеличивало себестоимость продукции. В то же время другие участники дискуссии отмечали климатические преимущества Египта.
По словам пользователей, в североафриканской стране овощи выращивают в более благоприятных условиях, где солнечный сезон длится практически круглый год, а урожай можно собирать несколько раз. Некоторые даже поставил под сомнение украинское происхождение дорогого картофеля, предполагая, что отметка "Украина" может означать только дистрибьютора.
Импорт растет, а ученые объясняют разницу вкусом
Статистика свидетельствует, что зависимость Украины от импортного картофеля остается значительной. В 2025 году страна закупила за рубежом 123,6 тысячи тонн картофеля – более чем вдвое больше, чем годом ранее. В денежном выражении импорт вырос в 2,5 раза и достиг 66,3 миллиона долларов США.
Крупнейшими поставщиками стали Польша, Египет и Нидерланды. Зато украинский экспорт картофеля остается незначительным – за год за границу отправили лишь 3,4 тысячи тонн продукции.
Старшая научная сотрудница Института картофелеводства Национальной академии аграрных наук Украины Наталья Захарчук объясняет, что египетский картофель традиционно относится к ранней продукции, а разница между украинскими и европейскими сортами заключается не только в сроках созревания.
Украинская селекция больше ориентирована на вкусовые качества, тогда как европейская – на производительность, внешний вид и пригодность к переработке,
– отмечает ученая.
Именно поэтому украинский картофель часто лучше соответствует вкусовым предпочтениям потребителей, хотя его производство может быть дороже и сложнее.
Украинский сыр под давлением: что происходит с рынком и импортом
В несколько похожей на картофель ситуации находится и украинский сыр. Отечественная продукция также испытывает жесткую конкуренцию с зарубежной.
Украинский рынок сыра остается стабильным, но сталкивается с вызовами в виде снижения спроса и конкуренции с импортной продукцией.
Импорт сычужных сыров в апреле уменьшился, но общий объем импорта с начала года превышает показатели прошлого года, что создает давление на украинских производителей.
Для украинских сыроделов такая тенденция остается тревожным сигналом. Производители опасаются, что значительное присутствие импортного продукта и в дальнейшем будет сдерживать восстановление продаж и усиливать конкуренцию за покупателя.