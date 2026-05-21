Украинский молодой картофель шокировал ценами: почему он вдвое дороже египетского

В столичных супермаркетах появился молодой картофель, однако цены на него вызвали бурные обсуждения среди покупателей. Отечественный овощ оказался почти в два раза дороже импорта из Египта.

В киевских супермаркетах покупатели заметили существенную разницу в ценах на молодой картофель, сообщает "Главком". Импортируемый продукт из Египта продается примерно по 38,99 гривны за килограмм, тогда как украинский молодой картофель стоит 79,99 гривны по акционной цене, а обычная стоимость иногда достигает 114 гривен за килограмм.

Именно такая разница стала предметом активных обсуждений в соцсетях. Киевлянин Александр Ретивов обратил внимание на контраст в стоимости и задал вопрос: "Почему так?".

Обсуждение быстро набрало популярность, а пользователи начали выдвигать различные версии причин такого ценового разрыва.

Высокие затраты и разные условия выращивания

Часть пользователей объясняет дороговизну украинского молодого картофеля сложными условиями производства. В частности, речь идет о тепличном выращивании и значительных затратах на энергообеспечение.

Один из комментаторов заметил, что зимой теплицы работали на генераторах, а это существенно увеличивало себестоимость продукции. В то же время другие участники дискуссии отмечали климатические преимущества Египта.

По словам пользователей, в североафриканской стране овощи выращивают в более благоприятных условиях, где солнечный сезон длится практически круглый год, а урожай можно собирать несколько раз. Некоторые даже поставил под сомнение украинское происхождение дорогого картофеля, предполагая, что отметка "Украина" может означать только дистрибьютора.

Импорт растет, а ученые объясняют разницу вкусом

Статистика свидетельствует, что зависимость Украины от импортного картофеля остается значительной. В 2025 году страна закупила за рубежом 123,6 тысячи тонн картофеля – более чем вдвое больше, чем годом ранее. В денежном выражении импорт вырос в 2,5 раза и достиг 66,3 миллиона долларов США.

Крупнейшими поставщиками стали Польша, Египет и Нидерланды. Зато украинский экспорт картофеля остается незначительным – за год за границу отправили лишь 3,4 тысячи тонн продукции.

Старшая научная сотрудница Института картофелеводства Национальной академии аграрных наук Украины Наталья Захарчук объясняет, что египетский картофель традиционно относится к ранней продукции, а разница между украинскими и европейскими сортами заключается не только в сроках созревания.

Украинская селекция больше ориентирована на вкусовые качества, тогда как европейская – на производительность, внешний вид и пригодность к переработке,

– отмечает ученая.

Именно поэтому украинский картофель часто лучше соответствует вкусовым предпочтениям потребителей, хотя его производство может быть дороже и сложнее.

