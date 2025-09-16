Сейчас рост стоимости молока немного замедлился. Этому способствовало сокращение экспорта в Евросоюз и снижение цен на основные молочные продукты рынка.

Что будет с ценами на молочные продукты?

С начала сентября стоимость молока-сырья приостановила стремительный рост, однако аналитики ожидают, что ситуация изменится в начале октября, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Ассоциацию производителей молока".

Читайте также Сыры в Украине подорожают еще больше: потребители переходят на сырный продукт

По состоянию на 9 сентября средняя цена трех сортов молока составляла 17,30 гривны за килограмм без НДС, что на 0,70 гривны больше относительно предыдущего месяца:

закупочная цена молока экстра сорта составляла – 17,45 гривны за килограмм без НДС, что на 0,65 гривны больше относительно предыдущего месяца;

составляла – 17,45 гривны за килограмм без НДС, что на 0,65 гривны больше относительно предыдущего месяца; высший сорт стоил 17,15 гривны за килограмм без НДС, что на 0,55 гривны больше чем месяц назад;

стоил 17,15 гривны за килограмм без НДС, что на 0,55 гривны больше чем месяц назад; средняя цена на молоко первого сорта составила 16,80 гривны за килограмм без НДС, что на 0,60 гривны больше относительно предыдущего месяца.

Аналитик АВМ Георгий Кухалейшвили заметил, что рост цен приостановился на фоне сокращения экспорта в страны ЕС и снижения мировых цен на сливочное масло, сухое молоко и другие молочные продукты.

Приостановление роста цен на сырое молоко в начале сентября является мировым трендом. Высокие мировые цены на молочные продукты, особенно сливочное масло, подталкивало цену на молоко сырье вверх еще со второй половины 2024 года. Их резкое падение в начале сентября этого года может заставить молочную переработку стран экспортеров пересмотреть закупочные цены на молоко сырье в сторону снижения. Поэтому в таких условиях украинская продукция не интересна трейдерам из ЕС,

– говорит аналитик.

Обратите внимание! В то же время в АПМ считают, что восстановление спроса и роста цен на молоко-сырье в Украине вероятно в октябре в случае принятия Еврокомиссией нового торгового соглашения и восстановления экспорта молочных продуктов в европейские страны и увеличения спроса на внутреннем рынке.

Украина импортировала рекордные объемы молочных продуктов в августе