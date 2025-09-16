Наразі зростання вартості молока трохи стишилось. Цьому сприяло скорочення експорту до Євросоюзу та зниження цін на основні молочні продукти ринку.

Що буде з цінами на молочні продукти?

З початку вересня вартість молока-сировини призупинила стрімке зростання, проте аналітики очікують, що ситуація зміниться на початку жовтня, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Асоціацію виробників молока".

Станом на 9 вересня середня ціна трьох ґатунків молока становила 17,30 гривні за кілограм без ПДВ, що на 0,70 гривні більше відносно попереднього місяця:

закупівельна ціна молока екстра ґатунку становила – 17,45 гривні за кілограм без ПДВ, що на 0,65 гривні більше відносно попереднього місяця;

становила – 17,45 гривні за кілограм без ПДВ, що на 0,65 гривні більше відносно попереднього місяця; вищий ґатунок коштував 17,15 гривні за кілограм без ПДВ, що на 0,55 гривні більше ніж місяць тому;

коштував 17,15 гривні за кілограм без ПДВ, що на 0,55 гривні більше ніж місяць тому; середня ціна на молоко першого ґатунку склала 16,80 гривні за кілограм без ПДВ, що на 0,60 гривні більше відносно попереднього місяця.

Аналітик АВМ Георгій Кухалейшвілі зауважив, що ріст цін призупинився на фоні скорочення експорту до країн ЄС та зниження світових цін на вершкове масло, сухе молоко та інші молочні продукти.

Призупинення росту цін на сире молоко на початку вересня є світовим трендом. Високі світові ціни на молочні продукти, особливо вершкове масло, підштовхувало ціну на молоко сировину вгору ще з другої половини 2024 року. Їх різке падіння на початку вересня цього року може змусити молочну переробку країн експортерів переглянути закупівельні ціни на молоко сировину в бік зниження. Тому в таких умовах українська продукція не цікава трейдерам з ЄС,

– говорить аналітик.

Зверніть увагу! Водночас в АВМ вважають, що відновлення попиту та росту цін на молоко-сировину в Україні ймовірне у жовтні у разі ухвалення Єврокомісією нової торгівельної угоди та відновлення експорту молочних продуктів в європейські країни та збільшення попиту на внутрішньому ринку.

