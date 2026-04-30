Мировой рынок основных видов масел остается стабильным, несмотря на скачок цен на нефть

После срыва переговоров между США и Ираном цены на нефть резко выросли, но рынок растительных масел пока сохраняет стабильность. В то же время аналитики предупреждают: это равновесие может быть временным.

Нефть дорожает, но рынок масел пока стабилен

Срыв переговоров между США и Иран в конце прошлой недели спровоцировал резкий рост нефтяных котировок, сообщает Grain Trade. Фьючерсы на нефть марки Brent за неделю подскочили на 13 процентов и достигли уровня 111 долларов США за баррель.

Несмотря на это, по мнению специалистов, рынок растительных масел отреагировал сдержанно. Фьючерсы на соевое масло на бирже Chicago Board of Trade добавили лишь 0,4 процента после предыдущего резкого роста.

На физических рынках также сохраняется относительная стабильность. В Китае цены на соевое масло повысились до 1250 долларов США за тонну, в Бразилии – до 1190 – 1200 долларов США за тонну, а в Аргентине – до 1140 долларов США за тонну. В то же время значительный дисконт южноамериканской продукции к американской сдерживает дальнейшее подорожание.

Пальмовое и подсолнечное масло под давлением рынка

Фьючерсы на пальмовое масло на бирже Bursa Malaysia за неделю снизились на 0,5 процента – до 4536 ринггитов за тонну, что эквивалентно около 1149 долларов США за тонну. Несмотря на предыдущий рост, цены фактически вернулись к уровням конца февраля.

Снижение экспорта пальмового масла из Малайзии в апреле и достаточное предложение на физическом рынке также сдерживают цены от роста.

На рынке подсолнечного масла ситуация смешанная. Более дешевая продукция из Аргентины давит на цены в Индии, где котировки снизились до 1410 – 1415 долларов США за тонну. В то же время украинское масло подорожало до 1320 – 1325 долларов США за тонну на базисе поставки в порты Черного моря.

Дополнительным фактором для Украины стало повреждение инфраструктуры в Черноморск, что может ограничить активность переработчиков.

Аналитики отмечают, что рынки внимательно следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке. Если напряжение не уменьшится, подорожание нефти может потянуть за собой и цены на зерновые и масличные культуры.

Подсолнечник дорожает быстрее масла: рынок переработки под давлением

Цены на семена подсолнечника в Украине выросли на 9 долларов США за тонну, достигнув 744 долларов США за тонну.

Переработка под давлением из-за роста стоимости сырья, которое опережает рост цен на готовую продукцию.

В то же время сегмент шрота, объем которого составил 258 тысяч тонн, остается сильно зависимым от одного ключевого покупателя – Китая, на который приходится 149 тысяч тонн экспорта. Такая концентрация повышает риски для рынка в случае изменений спроса.