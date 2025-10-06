В Украине продолжают дорожать огурцы: какие цены установились в магазинах
- Цены на тепличные огурцы в Украине выросли на 14% из-за ограниченного предложения и высокого спроса.
- В супермаркетах Украины цены на огурцы варьируются от 24,90 до 79,90 гривен за килограмм.
На украинских рынках сейчас продолжается рост цен на огурцы. В основном цены растут из-за завершения сезона уборки этого овоща из открытого грунта.
Почему растут цены на огурцы?
Цены на тепличные огурцы в Украине продолжают расти, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. По словам участников рынка, причин для сложившейся ситуации,, было сразу несколько.
Обратите внимание! Во-первых, предложение огурцов на рынке несколько сократилось вследствие нестабильных выборок как в стационарных комбинатах, так и в пленочных теплицах. В то же время спрос на огурцы оставался на достаточно высоком уровне.
Сегодня украинские тепличные комбинаты предлагают огурцы на продажу по 35 – 55 гривны за килограмм (0,85 – 1,33 доллара за килограмм), что в среднем на 14% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.
Рост цен в данном сегменте участники рынка аргументируют достаточно ограниченным предложением тепличных огурцов в условиях повышенного спроса. Выборки в комбинатах заметно снизились после ухудшения погодных условий. Также поддержку цен оказывает отсутствие конкуренции со стороны импортной продукции.
Важно! Эксперты добавляют, что сейчас тепличный огурец в Украине все же предлагается к продаже в среднем на 23% дешевле, чем за аналогичный прошлогодний период. При этом операторы рынка отмечают, что очередное повышение цен на местный огурец может привести к резкому увеличению поставок импортной продукции.
Какие цены на огурцы в супермаркетах Украины?
Согласно данным "Минфина", в украинских супермаркетах установились такие цены на огурцы:
- Novus 51,89 гривны за килограмм;
- АТБ 54,89 гривны за килограмм;
- Сильпо 24,90 гривны за килограмм;
- Varus 30 гривен за килограмм;
- Metro 79,90 гривен за килограмм.
Лук в Украине самый дешевый за 4 сезона: какие цены в супермаркете?
Цены на лук в Украине снижаются из-за слабого спроса и увеличения предложения, и сейчас являются самыми низкими за последние 4 сезона.
В супермаркетах Украины цены на лук варьируются от 8 до 23,70 гривен за килограмм, в зависимости от сети.
Из-за затяжных дождей в период жатвы качество овощей серьезно пострадало, вследствие чего продукция оказалась непригодной для длительного хранения.