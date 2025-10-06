На украинских рынках сейчас продолжается рост цен на огурцы. В основном цены растут из-за завершения сезона уборки этого овоща из открытого грунта.

Почему растут цены на огурцы?

Цены на тепличные огурцы в Украине продолжают расти, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. По словам участников рынка, причин для сложившейся ситуации,, было сразу несколько.

Обратите внимание! Во-первых, предложение огурцов на рынке несколько сократилось вследствие нестабильных выборок как в стационарных комбинатах, так и в пленочных теплицах. В то же время спрос на огурцы оставался на достаточно высоком уровне.

Сегодня украинские тепличные комбинаты предлагают огурцы на продажу по 35 – 55 гривны за килограмм (0,85 – 1,33 доллара за килограмм), что в среднем на 14% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Рост цен в данном сегменте участники рынка аргументируют достаточно ограниченным предложением тепличных огурцов в условиях повышенного спроса. Выборки в комбинатах заметно снизились после ухудшения погодных условий. Также поддержку цен оказывает отсутствие конкуренции со стороны импортной продукции.

Важно! Эксперты добавляют, что сейчас тепличный огурец в Украине все же предлагается к продаже в среднем на 23% дешевле, чем за аналогичный прошлогодний период. При этом операторы рынка отмечают, что очередное повышение цен на местный огурец может привести к резкому увеличению поставок импортной продукции.

Какие цены на огурцы в супермаркетах Украины?

Согласно данным "Минфина", в украинских супермаркетах установились такие цены на огурцы:

Novus 51,89 гривны за килограмм;

51,89 гривны за килограмм; АТБ 54,89 гривны за килограмм;

54,89 гривны за килограмм; Сильпо 24,90 гривны за килограмм;

24,90 гривны за килограмм; Varus 30 гривен за килограмм;

30 гривен за килограмм; Metro 79,90 гривен за килограмм.

