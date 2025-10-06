В Україні продовжують дорожчати огірки: які ціни встановились у магазинах
- Ціни на тепличні огірки в Україні зросли на 14% через обмежену пропозицію та високий попит.
- У супермаркетах України ціни на огірки варіюються від 24,90 до 79,90 гривень за кілограм.
На українських ринках нині продовжується зростання цін на огірки. Здебільшого ціни ростуть через завершення сезону збирання цього овочу з відкритого ґрунту.
Чому зростають ціни на огірки?
Ціни на тепличні огірки в Україні продовжують зростати, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. За словами учасників ринку, причин для ситуації, що склалася, було відразу кілька.
Зверніть увагу! По-перше, пропозиція огірків на ринку дещо скоротилася внаслідок нестабільних вибірок як у стаціонарних комбінатах, так і в плівкових теплицях. У той самий час попит на огірки залишався на досить високому рівні.
Сьогодні українські тепличні комбінати пропонують огірки на продаж по 35 – 55 гривні за кілограм (0,85 – 1,33 долара за кілограм), що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Зростання цін у даному сегменті учасники ринку аргументують досить обмеженою пропозицією тепличних огірків за умов підвищеного попиту. Вибірки у комбінатах помітно знизилися після погіршення погодних умов. Також підтримку цін надає відсутність конкуренції з боку імпортної продукції.
Важливо! Експерти додають, що нині тепличний огірок в Україні все ж таки пропонується до продажу в середньому на 23% дешевше, ніж за аналогічний торішній період. При цьому оператори ринку зазначають, що чергове підвищення цін на місцевий огірок може призвести до різкого збільшення постачання імпортної продукції.
Які ціни на огірки у супермаркетах України?
Згідно з даними "Мінфіну", в українських супермаркетах встановилися такі ціни на огірки:
- Novus 51,89 гривні за кілограм;
- АТБ 54,89 гривні за кілограм;
- Сільпо 24,90 гривні за кілограм;
- Varus 30 гривень за кілограм;
- Metro 79,90 гривні за кілограм.
Цибуля в Україні найдешевша за 4 сезони: які ціни у супермаркеті?
Ціни на цибулю в Україні знижуються через слабкий попит і збільшення пропозиції, і нині є найнижчими за останні 4 сезони.
У супермаркетах України ціни на цибулю варіюються від 8 до 23,70 гривень за кілограм, залежно від мережі.
Через затяжні дощі в період жнив якість овочів серйозно постраждала, внаслідок чого продукція виявилася непридатною для тривалого зберігання.