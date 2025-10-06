На українських ринках нині продовжується зростання цін на огірки. Здебільшого ціни ростуть через завершення сезону збирання цього овочу з відкритого ґрунту.

Чому зростають ціни на огірки?

Ціни на тепличні огірки в Україні продовжують зростати, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. За словами учасників ринку, причин для ситуації, що склалася, було відразу кілька.

Зверніть увагу! По-перше, пропозиція огірків на ринку дещо скоротилася внаслідок нестабільних вибірок як у стаціонарних комбінатах, так і в плівкових теплицях. У той самий час попит на огірки залишався на досить високому рівні.

Сьогодні українські тепличні комбінати пропонують огірки на продаж по 35 – 55 гривні за кілограм (0,85 – 1,33 долара за кілограм), що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Зростання цін у даному сегменті учасники ринку аргументують досить обмеженою пропозицією тепличних огірків за умов підвищеного попиту. Вибірки у комбінатах помітно знизилися після погіршення погодних умов. Також підтримку цін надає відсутність конкуренції з боку імпортної продукції.

Важливо! Експерти додають, що нині тепличний огірок в Україні все ж таки пропонується до продажу в середньому на 23% дешевше, ніж за аналогічний торішній період. При цьому оператори ринку зазначають, що чергове підвищення цін на місцевий огірок може призвести до різкого збільшення постачання імпортної продукції.

Які ціни на огірки у супермаркетах України?

Згідно з даними "Мінфіну", в українських супермаркетах встановилися такі ціни на огірки:

Novus 51,89 гривні за кілограм;

51,89 гривні за кілограм; АТБ 54,89 гривні за кілограм;

54,89 гривні за кілограм; Сільпо 24,90 гривні за кілограм;

24,90 гривні за кілограм; Varus 30 гривень за кілограм;

30 гривень за кілограм; Metro 79,90 гривні за кілограм.

