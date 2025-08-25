На этой неделе цены на овощи и фрукты изменились довольно разнопланово. Однако в основном прослеживается подорожание овощей.

Как изменились цены на плодоовощном рынке Украины за неделю?

В Украине продолжает дешеветь морковь морковь (10 – 13 гривен за килограмм), одновременно цены на свеклу (10 – 12 гривен за килограмм) начали расти, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Помидор подешевел (15 – 38 гривен за килограмм), а сладкий перец подорожал (25 – 60 гривен за килограмм).

Читайте также На украинском рынке дешевеют яблоки нового урожая

Диапазон цен на огурец сузился (25 – 40 гривен за килограмм), а на перец Белозерка распространился (15 – 35 гривен за килограмм). Дороже, чем на предыдущей неделе, продавались пекинская (28 – 45 гривен за килограмм) и цветная капуста (25 – 65 гривен за килограмм), при этом цены на брокколи начали снижаться (40 – 65 гривен за килограмм).

Интересно! Подешевели кабачок (10 – 25 гривен за килограмм) и баклажан (18 – 30 гривен за килограмм). Опустились цены на чеснок (50 – 150 гривен за килограмм). Зелень, кроме зеленого лука, подешевела.

Цены во фруктово-ягодном сегменте также изменились разнонаправленно. Малина (180 – 270 гривен за килограмм) и ежевика (110 – 220 гривен за килограмм) подешевели, а цены на голубику продолжили расти (170 – 240 гривен за килограмм). Абрикос, нектарин и слива продавались дороже, чем неделей ранее, а стоимость персика снизилась (40 – 90 гривен за килограмм).

Обратите внимание! Продолжают дешеветь ранние яблоки (20 – 45гривен за килограмм) и груши (20 – 50 гривен за килограмм). В очередной раз снизились цены на виноград (50 – 150 гривен за килограмм).