Деякі овочі в Україні почали дорожчати: як змінилися ціни за тиждень
- Ціни на овочі в Україні змінилися: морква подешевшала, буряки та солодкий перець подорожчали, помідор та броколі здешевшали.
- У фруктово-ягідному сегменті малина та ожина подешевшали, лохина подорожчала, ранні яблука та груші продовжують дешевшати.
Цього тижня ціни на овочі та фрукти змінилися доволі різнопланово. Однак здебільшого прослідковується здорожчання овочів.
Як змінилися ціни на плодоовочевому ринку України за тиждень?
В Україні продовжує дешевшати морква (10 – 13 гривень за кілограм), водночас ціни на буряки (10 – 12 гривень за кілограм) почали зростати, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Помідор здешевшав (15 – 38 гривень за кілограм), а солодкий перець подорожчав (25 – 60 гривень за кілограм).
Діапазон цін на огірок звузився (25 – 40 гривень за кілограм), а на перець Білозерка поширився (15 – 35 гривень за кілограм). Дорожче, ніж попереднього тижня, продавалися пекінська (28 – 45 гривень за кілограм) та цвітна капуста (25 – 65 гривень за кілограм), при цьому ціни на броколі почали знижуватися (40 – 65 гривень за кілограм).
Цікаво! Подешевшали кабачок (10 – 25 гривень за кілограм) та баклажан (18 – 30 гривень за кілограм). Опустилися ціни на часник (50 – 150 гривень за кілограм). Зелень, крім зеленої цибулі, подешевшала.
Ціни у фруктово-ягідному сегменті також змінилися різноспрямовано. Малина (180 – 270 гривень за кілограм) та ожина (110 – 220 гривень за кілограм) подешевшали, а ціни на лохину продовжили зростати (170 – 240 гривень за кілограм). Абрикос, нектарин і слива продавалися дорожче, ніж тижнем раніше, а вартість персика знизилася (40 – 90 гривень за кілограм).
Зверніть увагу! Продовжують дешевшати ранні яблука (20 – 45гривень за кілограм) та груші (20 – 50 гривень за кілограм). Вкотре знизилися ціни на виноград (50 – 150 гривень за кілограм).