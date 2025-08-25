Цього тижня ціни на овочі та фрукти змінилися доволі різнопланово. Однак здебільшого прослідковується здорожчання овочів.

Як змінилися ціни на плодоовочевому ринку України за тиждень?

В Україні продовжує дешевшати морква (10 – 13 гривень за кілограм), водночас ціни на буряки (10 – 12 гривень за кілограм) почали зростати, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Помідор здешевшав (15 – 38 гривень за кілограм), а солодкий перець подорожчав (25 – 60 гривень за кілограм).

Діапазон цін на огірок звузився (25 – 40 гривень за кілограм), а на перець Білозерка поширився (15 – 35 гривень за кілограм). Дорожче, ніж попереднього тижня, продавалися пекінська (28 – 45 гривень за кілограм) та цвітна капуста (25 – 65 гривень за кілограм), при цьому ціни на броколі почали знижуватися (40 – 65 гривень за кілограм).

Цікаво! Подешевшали кабачок (10 – 25 гривень за кілограм) та баклажан (18 – 30 гривень за кілограм). Опустилися ціни на часник (50 – 150 гривень за кілограм). Зелень, крім зеленої цибулі, подешевшала.

Ціни у фруктово-ягідному сегменті також змінилися різноспрямовано. Малина (180 – 270 гривень за кілограм) та ожина (110 – 220 гривень за кілограм) подешевшали, а ціни на лохину продовжили зростати (170 – 240 гривень за кілограм). Абрикос, нектарин і слива продавалися дорожче, ніж тижнем раніше, а вартість персика знизилася (40 – 90 гривень за кілограм).

Зверніть увагу! Продовжують дешевшати ранні яблука (20 – 45гривень за кілограм) та груші (20 – 50 гривень за кілограм). Вкотре знизилися ціни на виноград (50 – 150 гривень за кілограм).