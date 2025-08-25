Які причини подальшого здорожчання лохини?
Аналітики відзначили зростання цін на лохину в Україні і цього тижня, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Основна причина зростання цінової динаміки – скорочення пропозиції лохини в умовах активного попиту.
Багато виробників минулого тижня повідомляли про те, що завершили сезон реалізації ранніх та середніх сортів даної ягоди.
В той самий час садівники, які зараз реалізують лохину пізніх сортів, отримали можливість знову підвищити ціни на свою продукцію. В результаті цих цінових коригувань лохина на українському ринку пропонується до продажу по 170 – 240 гривень за кілограм (4,12 – 5,82 долара за кілограм), що в середньому на 14% дорожче, ніж тижнем раніше.
Важливо! Як результат, вже сьогодні лохина в Україні обходиться покупцям у середньому на 53% дорожче, ніж за аналогічний торішній період. При цьому гравці ринку впевнені, що ціни на цю ягоду й надалі зростатимуть.
Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на лохину у найбільших мережах супермаркетів:
- Metro 359,89 гривні;
- Novus 399 гривень;
- АТБ 265,95 гривні;
- Megamarket 206,90 гривні;
- Сільпо 269 гривень.