Цены на пекинскую капусту сильно упали: производители работают на грани себестоимости

В Украине цены на пекинскую капусту упали до уровня минимальной рентабельности. Производители вынуждены продавать продукцию почти без прибыли из-за переизбытка и проблем с переработкой.

Почему цена на пекинскую капусту сильно упала?

В Украине цены на пекинскую капусту снизились до уровня, который едва покрывает затраты на ее выращивание, сообщает AgroTimes. Сейчас производители реализуют продукцию по 10 – 12 гривен за килограмм, что значительно ниже довоенных показателей.

Основным фактором давления на рынок стал кризис в сегменте замораживания овощей. Из-за сокращения перерабатывающих мощностей внутренний рынок не способен полностью поглотить объемы свежей продукции.

Часть предприятий оказалась на временно оккупированных территориях, другие получили повреждения в результате боевых действий, что также ограничило возможности переработки.

В то же время спрос на украинские замороженные овощи за рубежом остается стабильным, что дает отрасли шанс на постепенное восстановление.Площади под пекинской капустой пока существенно не изменились, однако эксперты допускают их незначительное сокращение в следующем сезоне.

В начале недели, по информации аналитиков по информации аналитиков EastFruit, отпускная цена на пекинскую капусту в Украине установилась на уровне 20 – 28 гривен за килограмм. Журналисты 24 Канала исследовали рынок капусты Украины, и сейчас в популярных сетях супермаркетов цены на капусту такие:

АТБ 30,95 гривны за килограмм;

Varus 30,90 гривны за килограмм;

Сильпо 34,10 гривны за килограмм;

Мегамаркет 49,50 гривны за килограмм;

Novus 34,99 гривны за килограмм;

Dmart.ua 29,90 гривны за килограмм.

