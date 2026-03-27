Цены на пекинскую капусту сильно упали: производители работают на грани себестоимости
- Цены на пекинскую капусту в Украине упали до 10 – 12 гривен за килограмм, что находится на уровне минимальной рентабельности из-за кризиса в сегменте замораживания овощей.
- Проблемы с переработкой возникли из-за сокращения перерабатывающих мощностей, оккупацию части предприятий и повреждения в результате боевых действий, несмотря на стабильный спрос на украинские замороженные овощи за рубежом.
В Украине цены на пекинскую капусту упали до уровня минимальной рентабельности. Производители вынуждены продавать продукцию почти без прибыли из-за переизбытка и проблем с переработкой.
Почему цена на пекинскую капусту сильно упала?
В Украине цены на пекинскую капусту снизились до уровня, который едва покрывает затраты на ее выращивание, сообщает AgroTimes. Сейчас производители реализуют продукцию по 10 – 12 гривен за килограмм, что значительно ниже довоенных показателей.
Смотрите также Свекла дешевеет на глазах: цены упали еще на 19% за неделю
Основным фактором давления на рынок стал кризис в сегменте замораживания овощей. Из-за сокращения перерабатывающих мощностей внутренний рынок не способен полностью поглотить объемы свежей продукции.
Часть предприятий оказалась на временно оккупированных территориях, другие получили повреждения в результате боевых действий, что также ограничило возможности переработки.
В то же время спрос на украинские замороженные овощи за рубежом остается стабильным, что дает отрасли шанс на постепенное восстановление.Площади под пекинской капустой пока существенно не изменились, однако эксперты допускают их незначительное сокращение в следующем сезоне.
В начале недели, по информации аналитиков по информации аналитиков EastFruit, отпускная цена на пекинскую капусту в Украине установилась на уровне 20 – 28 гривен за килограмм. Журналисты 24 Канала исследовали рынок капусты Украины, и сейчас в популярных сетях супермаркетов цены на капусту такие:
- АТБ 30,95 гривны за килограмм;
- Varus 30,90 гривны за килограмм;
- Сильпо 34,10 гривны за килограмм;
- Мегамаркет 49,50 гривны за килограмм;
- Novus 34,99 гривны за килограмм;
- Dmart.ua 29,90 гривны за килограмм.
Цены на лук стремительно падают: фермеры массово распродают запасы
Цены на репчатый лук в Украине упали на 19% за неделю из-за избытка продукции среднего и низкого качества.
Слабый спрос и быстрое ухудшение качества продукции заставляют фермеров продавать лук дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.