Стоимость подсолнечника обвалилась после обстрела маслоэкстракционного завода в порту Южный

После серии российских атак 20 и 22 декабря на порт "Южный" были разбиты емкости с мукой, маслом и другой продукцией. Из-за потери тысяч тонн масла маслоэкстракционного завода цены на подсолнечник резко упали.

Из-за российского обстрела упали цены на подсолнечник

В результате субботнего обстрела порта Южный был поврежден терминал по перевалке растительных масел компании Allseeds, сообщает 24 Канал со ссылкой на GrainTrade. На территории предприятия возникли масштабные пожары, один работник погиб, и два были ранены, была повреждена инфраструктура и потеряны тысячи тонн подсолнечного масла.

Эксперты предупреждали, что террористическое государство – Россия будет атаковать как портовую инфраструктуру, так и маслоэкстракционные заводы, чтобы ослабить экономический потенциал Украины и повысить цены на российское зерно и масло на фоне ограничения экспорта из Украины.

Переработчики в Украине вчера резко снизили закупочные цены на подсолнечник вследствие остановки экспорта масла и шрота из черноморских портов, а также усиления рисков атак других маслоэкстракционных заводов.

Закупочные цены на подсолнечник вчера упали на 1000 – 1300 гривен за тонну до 27000 – 27500 гривен за тонну или 560 – 570 долларов за тонну без НДС (для масличности 50%) с доставкой на завод.

Переработчики имеют достаточно большие запасы подсолнечника, но остановка морского экспорта заставит переориентировать экспорт через западную границу, как было в 2022 году, что сильно увеличит логистические расходы.

В Индии цены спроса на январские поставки подсолнечного масла остаются на уровне 1300 – 1320 долларов за тонну, поскольку их сдерживает увеличение предложения соевого и рапсового масла, которые падают в цене.

