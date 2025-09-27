Экспорт пшеницы отстает от прошлогодних показателей, однако цены стабилизировались. Кукурузы же украинские производители продали крайне мало в основном из-за запоздалых сроков уборки урожая, что связано с погодой. Какая сейчас цена разного класса зерновых, рассказываем далее.

Какие цены на пшеницу сейчас?

Аграрный специалист Андрей Бут рассказал 24 Каналу, что урожай ранних зерновых в целом не существенно отличается от результатов прошлого года, когда было собрано несколько меньшее количество.

Андрей Бут Директор департамента внешнеэкономической деятельности Группы Агротрейд Темпы экспорта из Украины в этом сезоне продолжают несколько отставать от темпов прошлогодних – за 20 дней сентября было экспортировано всего 1,4 миллиона тонн пшеницы (2.3 миллиона тонн за полный сентябрь 2024 года). Но еще 10 дней сентября могут изменить картину, поэтому ожидаем. За август было проэкспортировано 1,9 миллиона тонн против 2,2 миллиона тонн в августе 2024 года.

По данным официальной статистики по состоянию на конец сентября урожай ранних зерновых выглядит следующим образом:

пшеницы 22,47 миллиона тонн,

ячменя 5,33 миллиона тонн,

горох – 0,626 миллиона тонн,

рапс – 3,3 миллиона тонн.

По словам Бута, после периода снижения цен в августе сентябре, рынок, кажется, нашел баланс и цены стабилизировались. Уже пару недель цены на пшеницу находятся в относительно узком коридоре с минимальной волатильностью.

Обратите внимание! Основным рынком сбыта продовольственной пшеницы остается рынок северной Африки (Египет и Алжир), а также Индонезия и Йемен. Для фуражной пшеницы с низким протеином – Индонезия, Испания, Вьетнам, Бангладеш.

Цены внутреннего рынка на пшеницу на базисе DAP порты сейчас составляют:

4 класс – 205 – 208 долларов за тонну;

3 класс – 217 – 220 долларов за тонну 217 220 долларов за тонну;

2 класс – 219 – 222 долларов за тонну.

Что происходит с ценами на кукурузу?

По словам Андрея Бута, с 1 сентября начался новый сезон для рынка кукурузы. За 20 дней сентября экспортировали всего 20 тысяч тонн, это чрезвычайно низкий показатель. Так, за сентябрь 2024 года экспорт составлял около 400 тысяч тонн.

Обратите внимание! Специалист заметил, что за последние дни сентября будет проэкспортировано некоторое количество кукурузы и экспорт составит, возможно, под 100 тысяч тонн. Хотя цифра в 4 раза ниже результатов прошлого года, но она не является неожиданностью – рынок ожидал задержку уборки урожая.

Уборочная кампания идет с опозданием – южные и центральные регионы уже собирают, а север и запад будут испытывать серьезную задержку. Рынок вероятно будет чувствовать нервозность и дальше, особенно если сбор, который задерживается из-за задержки в вегетации, еще будет задерживаться из-за осенних дождей. На сейчас прогноз на две недели не показывает значительных осадков на территории Украины, однако если они появятся – экспортерам точно это не понравится,

– говорит эксперт.

В целом, по его мнению, в основных регионах "Украинского кукурузного пояса" погода в течение важных периодов вегетации оставалась хорошей и благоприятной. Конечно есть районы и целые области в центре и на юге, которые недополучили влаги и пострадали от высоких температур, однако хорошая урожайность в других областях перекроет эти потери. Оценки урожая сейчас находятся в диапазоне от 30 до 32 миллиона тонн.

Цены на условиях ДАП порт:

Октябрь: 210 – 211 долларов за тонну;

Ноябрь: 207 – 208 долларов за тонну;

Декабрь: 207 – 206 долларов за тонну.

