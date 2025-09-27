Експорт пшениці відстає від торішніх показників, однак ціни стабілізувалися. Кукурудзи ж українські виробники продали вкрай мало здебільшого через запізнілі терміни збирання врожаю, що пов'язано з погодою. Яка зараз ціна різного класу зернових, розповідаємо далі.

Які ціни на пшеницю зараз?

Аграрний фахівець Андрій Бут розповів 24 Каналу, що врожай ранніх зернових загалом не суттєво відрізняється від результатів минулого року, коли була зібрана дещо менша кількість.

Андрій Бут Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності Групи Агротрейд Темпи експорту з України в цьому сезоні продовжують дещо відставати від темпів минулорічних – за 20 днів вересня було експортовано всього 1,4 мільйона тонн пшениці (2.3 мільйона тонн за повний вересень 2024 року). Але ще 10 днів вересня можуть змінити картину, тому очікуємо. За серпень було проекспортовано 1,9 мільйона тонн проти 2,2 мільйона тонн у серпні 2024 року.

За даними офіційної статистики станом на кінець вересня врожай ранніх зернових виглядає наступним чином:

пшениці 22,47 мільйона тонн,

ячменю 5,33 мільйона тонн,

горох – 0,626 мільйона тонн,

ріпак – 3,3 мільйона тонн.

За словами Бута, після періоду зниження цін у серпні вересні, ринок, здається, знайшов баланс і ціни стабілізувались. Вже пару тижнів ціни на пшеницю знаходяться у відносно вузькому коридорі з мінімальною волатильністю.

Зверніть увагу! Основним ринком збуту продовольчої пшениці залишається ринок північної Африки (Єгипет і Алжир), а також Індонезія та Ємен. Для фуражної пшениці з низьким протеїном – Індонезія, Іспанія, В'єтнам, Бангладеш.

Ціни внутрішнього ринку на пшеницю на базисі DAP порти наразі складають:

4 клас – 205 – 208 доларів за тонну;

3 клас – 217 – 220 доларів за тонну;

2 клас – 219 – 222 доларів за тонну.

Що відбувається з цінами на кукурудзу?

За словами Андрія Бута, з 1 вересня почався новий сезон для ринку кукурудзи. За 20 днів вересня експортували всього 20 тисяч тонн, це надзвичайно низький показник. Так, за вересень 2024 року експорт складав близько 400 тисяч тонн.

Зверніть увагу! Фахівець зауважив, що за останні дні вересня буде проекспортовано деяку кількість кукурудзи і експорт складе, можливо, під 100 тисяч тонн. Хоч цифра у 4 рази нижча за результати минулого року, але вона не є несподіванкою – ринок очікував затримку збирання врожаю.

Збиральна кампанія йде з запізненням – південні та центральні регіони вже збирають, а північ і захід будуть відчувати серйозну затримку. Ринок вірогідно буде відчувати нервозність і далі, особливо якщо збирання, яке затримується через затримку у вегетації, ще буде затримуватись через осінні дощі. На зараз прогноз на два тижні не показує значних опадів на території України, проте якщо вони з'являться – експортерам точно це не сподобається,

– говорить експерт.

Загалом, на його думку, в основних регіонах "Українського кукурудзяного поясу" погода протягом важливих періодів вегетації залишалась доброю і сприятливою. Звичайно є райони і цілі області в центрі та на півдні, які недоотримали вологи і постраждали від високих температур, проте хороша врожайність в інших областях перекриє ці втрати. Оцінки врожаю зараз знаходяться в діапазоні від 30 до 32 мільйони тонн.

Ціни на умовах ДАП порт:

Жовтень: 210 – 211 доларів за тонну;

Листопад: 207 – 208 доларів за тонну;

Грудень: 207 – 206 доларів за тонну.

