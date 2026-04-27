Рынок пшеницы оживает: пойдут ли цены вверх в ближайшее время

Украинский рынок пшеницы начал восстанавливаться после периода низкой активности. Спрос со стороны импортеров растет, а погодные риски в мире создают предпосылки для повышения цен.

Спрос на пшеницу восстанавливается

После праздничного затишья на рынке пшеницы наблюдается постепенное оживление. Как отмечают в аналитическом департаменте ПУСК, интерес к украинской зерновой снова начинают проявлять ключевые импортеры.

В частности, активизировался спрос со стороны Египта, а также постепенно присоединяется Алжир. В целом на мировом рынке ощущается повышенный интерес к пшенице, что создает положительный фон для экспортеров.

На внутреннем рынке цены пока остаются относительно стабильными, однако уже формируются предпосылки для их роста. В малых портах на базисе CPT стоимость находится в пределах 225–230 долларов США за тонну с ожиданием повышения до 228–234 долларов США за тонну в ближайшее время.

Погодные риски формируют новый тренд

Ключевым фактором поддержки цен остаются погодные условия в основных странах-экспортерах. В частности, проблемы с озимой пшеницей фиксируются в США и Франции.

В Соединенных Штатах Америки значительная часть посевов вошла в зиму ослабленной из-за недостатка влаги, а нынешний уровень осадков остается низким. Лишь около 30% площадей оцениваются как в хорошем или отличном состоянии, что значительно ниже среднего многолетнего показателя.

Во Франции также наблюдается дефицит влаги после зимы - примерно на 50% ниже нормы. Такая ситуация уже влияет на биржевые котировки и поддерживает их рост.

Интересно! Учитывая эти факторы, на мировом рынке формируется тенденция к удорожанию пшеницы. Для Украины это означает потенциал постепенного роста цен в ближайшей перспективе, особенно на фоне активизации импортного спроса.

Мир на пороге рекорда: что будет с урожаем зерна уже в следующем сезоне?

Мировое производство зерновых в сезоне 2025/26 может достичь исторического максимума.

Международный совет по зерну прогнозирует, что в сезоне 2025/26 глобальное производство зерновых достигнет 2,474 миллиарда тонн, что на 6% больше, чем в предыдущем сезоне.

В 2026/27 сезоне ожидается снижение производства зерновых на 2% из-за неопределенности с обеспечением удобрениями, а рынок сои может достичь рекордных показателей благодаря расширению посевных площадей.

В то же время потребление зерновых продолжит расти уже четвертый год подряд, хотя темпы этого роста замедлятся. Объемы мировой торговли, по прогнозам, останутся стабильными – около 448 миллионов тонн.