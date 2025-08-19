В Украине уже почти завершилась уборка ранних зерновых. В этом году как урожай пшеницы, так и ее экспортный рынок заметно задержались.

Что происходит с ценами на экспортном рынке пшеницы?

Аграрный специалист Андрей Бут рассказал 24 Каналу, что сбор ранних зерновых финишируют, хотя в западных и северных областях аграрии еще убирают. Однако, по его словам, прошлого года жатва в это время уже завершилась.

Читайте также Ранние зерновые финишируют: какие цены на пшеницу, кукурузу и ячмень в августе

По словам специалиста, темпы экспорта из Украины в этом сезоне значительно отстают от прошлогодних – за июль было экспортировано всего 0,7 миллиона тонн против 1,5 миллиона тонн за июль 2024 года, отставание – более чем вдвое. В августе темпы должны улучшиться, но, вероятно, до уровня 2,2 миллиона тонн, что были вывезены в прошлом году в августе, вряд ли дотянемся.

Андрей Бут Директор департамента внешнеэкономической деятельности Группы Агротрейд Старт сезона был очень напряженным – уборка задерживалась, а суда в порты Одессы – нет. Рынок почувствовал острую нехватку зерна, и экспортеры были вынуждены переплачивать за быстрые поставки от производителей с юга, ведь форвардные контракты, заключенные несколько месяцев назад, не выполнялись, потому что банально не было зерна – пшеница стояла в поле.

Важно! Особенно не хватало фуражной пшеницы, цены на которую доходили до 228–230 долларов DAP Одесса и почти выровнялись с ценами на продовольственную. Конечно, так долго продолжаться не могло, и со смещением жатвы на север увеличивалось как количество зерна в целом, так и доля фуражной пшеницы. Соответственно, с 20-х чисел июля цены на фураж начали стремительно снижаться.

На сегодня рынок находится в шатком равновесии, цены относительно стабильны последние несколько дней. Некоторую поддержку ценам оказывает и задержка экспорта из России,

– добавил специалист.

Цены внутреннего рынка на пшеницу на базисе DAP порты пока составляют: