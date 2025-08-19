В Україні вже майже завершилось збирання ранніх зернових. Цього року як врожай пшениці, так і її експортний ринок помітно затримались.

Що відбувається з цінами на експортному ринку пшениці?

Аграрний фахівець Андрій Бут розповів 24 Каналу, що збирання ранніх зернових фінішують, хоча у західних та північних областях аграрії ще жнивують. Однак, за його словами, минулого року жнива у цей час вже завершились.

За словами фахівця, темпи експорту з України в цьому сезоні значно відстають від торішніх – за липень було експортовано всього 0,7 мільйона тонн проти 1,5 мільйона тонн за липень 2024 року, відставання – більше ніж удвічі. У серпні темпи мають покращитися, але, ймовірно, до рівня 2,2 мільйона тонн, що були вивезені торік у серпні, навряд чи дотягнемося.

Андрій Бут Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності Групи Агротрейд Старт сезону був дуже напруженим – збирання затримувалося, а судна в порти Одеси – ні. Ринок відчув гостру нестачу зерна, і експортери були змушені переплачувати за швидкі поставки від виробників з півдня, адже форвардні контракти, укладені кілька місяців тому, не виконувалися, бо банально не було зерна – пшениця стояла в полі.

Важливо! Особливо не вистачало фуражної пшениці, ціни на яку доходили до 228–230 доларів DAP Одеса і майже вирівнялися з цінами на продовольчу. Звичайно, так довго тривати не могло, і зі зміщенням жнив на північ збільшувалася як кількість зерна загалом, так і частка фуражної пшениці. Відповідно, з 20-х чисел липня ціни на фураж почали стрімко знижуватися.

На сьогодні ринок перебуває в хиткій рівновазі, ціни відносно стабільні останні кілька днів. Деяку підтримку цінам надає й затримка експорту з Росії,

– додав спеціаліст.

Ціни внутрішнього ринку на пшеницю на базисі DAP порти наразі складають: