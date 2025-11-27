Стоимость свинины растет после обвала: какие сейчас цены закупки

Цены на свинину, которые более месяца падали из-за сезонного фактора, снова начали расти на украинском рынке. Пока эксперты не уверены, какой будет динамика цен в ближайшее время, однако заготовители ориентируются на стабилизацию цен.

Что сейчас с ценами на свинину?

Цены закупки свиней убойных кондиций во второй половине ноября продолжили восстановление, сообщает 24 Канал со ссылкой на AgroPortal. Котировки на рынке живца свиней восстанавливаются вторую неделю подряд.

Специалисты ассоциации ассоциации "Свиноводы Украины" говорят, что по итогам торгов на прошлой неделе большинство операторов скорректировала цены на 3 – 5 гривен за килограмм, поэтому рабочие цены на основную массу товарных партий тяготели к отметке 85 гривен за килограмм. Хотя эпизодически встречались и выше, и ниже ценовые предложения, средневзвешенная рыночная отметка на этой неделе остановилась на уровне 85,25 гривны за килограмм, что на 5,7% выше, чем неделей ранее.

Восстановление котировок после резкого и значительного обвала в течение октября и в начале ноября является закономерным и сезонно типичным, подкрепляется известиями от производителей о запросах на дополнительные товарные партии,

– отметили в ассоциации.

В то же время относительно ценовой динамики отзывы и ожидания мясопереработчиков различаются. Так, часть не исключает дальнейшего восстановления котировок, однако более медленного. Другие, наоборот, предусматривают их снижение, объясняя ожидаемую смену вектора движения цен низкой рыночной активностью, достаточным предложением живца и восстановлением интереса глубокой мясопереработки к более бюджетному импортному сырью.

В ассоциации резюмируют, что сейчас ряд заготовителей ориентируются на стабилизацию цен на живец свиней, поскольку существенных предпосылок для их пересмотра они не наблюдают, а влияние импорта на ценообразование на внутреннем рынке считают несущественным. По их мнению, неизменность котировок позволила бы ровнее пройти предпраздничный период и безболезненно интегрировать сезонные рыночные тенденции как в конце года, так и в начале следующего.

Импорт свинины в Украину вырос в 11 раз в течение года