Вартість свинини зростає після обвалу: які наразі ціни закупівлі

Ціни на свинину, які понад місяць падали через сезонний фактор, знову почали зростати на українському ринку. Поки що експерти не впевнені, якою буде динаміка цін найближчим часом, однак заготівельники орієнтуються на стабілізацію цін.

Що наразі з цінами на свинину?

Ціни закупівлі свиней забійних кондицій у другій половині листопада продовжили відновлення, повідомляє 24 Канал із посиланям на AgroPortal. Котирування на ринку живця свиней відновлюються другий тиждень поспіль.

Фахівці асоціації "Свинарі України" говорять, що за підсумками торгів минулого тижня більшість операторів скорегувала ціни на 3 – 5 гривень за кілограм, тож робочі ціни на основну масу товарних партій тяжіли до позначки 85 гривень за кілограм. Хоча епізодично зустрічалися і вищі, і нижчі цінові пропозиції, середньозважена ринкова позначка цього тижня зупинилася на рівні 85,25 гривні за кілограм, що на 5,7% вище, ніж тижнем раніше.

Відновлення котирувань після різкого та значного обвалу упродовж жовтня та на початку листопада є закономірним і сезонно типовим, підкріплюється звістками від виробників про запити на додаткові товарні партії,

– зазначили в асоціації.

Водночас щодо цінової динаміки відгуки та очікування м'ясопереробників різняться. Так, частина не відкидає подальшого відновлення котирувань, проте повільнішого. Інші, навпаки, передбачають їх зниження, пояснюючи очікувану зміну вектору руху цін низькою ринковою активністю, достатньою пропозицією живця та відновленням цікавості глибокої м'ясопереробки до бюджетнішої імпортної сировини.

В асоціації резюмують, що наразі низка заготівельників орієнтуються на стабілізацію цін на живець свиней, оскільки істотних передумов для їх перегляду вони не спостерігають, а вплив імпорту на ціноутворення на внутрішньому ринку вважають несуттєвим. На їхню думку, незмінність котирувань дозволила б рівніше пройти передсвятковий період і безболісніше інтегрувати сезонні ринкові тенденції як наприкінці року, так і на початку наступного.

Імпорт свинини в Україну зріс в 11 разів протягом року