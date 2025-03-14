На рынке живых свиней начался постепенный рост цен на них

В целом цены на рынке живца свиней остаются в пределах прошлонедельного диапазона. Однако корректировки в сторону повышения встречаются все чаще.

Живые свиньи начали постепенно дорожать

Аналитики ассоциации "Свиноводы Украины" говорят, что среднерыночная отметка цен на живец свиней повысилась на 0,3% и составила 74,8 гривны за килограмм, сообщает 24 Канал со ссылкой на ассоциацию "Свиноводы Украины".

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Несмотря на то, что диапазон закупочных цен на свиней убойных кондиций остался без изменений (74 – 77 гривен за килограмм), максимальные цены на этой неделе фиксировали не только на Востоке, но и в центральных областях. Региональные средние цены прибавили от 0,1 – 0,5%.

Как отметили в АСУ, отзывы мясопереработчиков относительно дальнейшего изменения цен различаются. Так, хотя большинство ожидает стабильности цен, некоторые не исключают вероятности повышения минимального порога цен и, как следствие, дальнейшего роста среднерыночной отметки.

Хотя конечная реализация пока не демонстрирует четких сигналов оживления спроса, поставщики мясного сырья констатируют незначительную активизацию со стороны предприятий глубокой мясопереработки, которая пополняет сырьевые запасы для производства мясных изделий к Пасхе,

– говорят в АСУ.

Кроме того, по словам аналитиков ассоциации, более оптимистичные настроения принесло и ощутимое потепление, в связи с которым часть переработчиков считает, что нынешнее начало пикникового сезона может начаться раньше Пасхи.