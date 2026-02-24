Стоимость подсолнечника в Украине растет: переработчики поднимают цены закупки

Внутренний рынок подсолнечника в Украине остается активным, а цены демонстрируют умеренный рост. Производители сдерживают продажи, что поддерживает котировки в верхнем диапазоне.

Почему в Украине стоимость подсолнечника в закупке начала расти?

В Украине внутренний рынок подсолнечника сохраняет высокую деловую активность, сообщают аналитики Spike Brokers.

Читайте также Рекорд мирового производства сои: USDA спрогнозировал производство на 2026 год

По информации брокеров, перерабатывающие предприятия постепенно повышают закупочные цены, однако резкого наращивания закупок не происходит. В то же время аграрии продают продукцию осторожно, что способствует удержанию рынка на высоких уровнях.

Аналитики отмечают, что многие производители сейчас определяются, как именно реализовать остатки – между зерновыми и масличными культурами.

Обратите внимание! В целом ситуация на рынке оценивается как сбалансированная. В конце прошлой недели цена подсолнечника на базисе CPT Одесса составила 709 долларов США за тонну с налогом на добавленную стоимость против 705 долларов США за тонну неделей ранее, что означает рост на 4 доллара США за тонну.

Переработка подсолнечника в ЕС упала до 9-летнего минимума несмотря на сезонный рост