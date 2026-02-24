Укр Рус
24 февраля, 08:41
Обновлено - 08:42, 24 февраля

Стоимость подсолнечника в Украине растет: переработчики поднимают цены закупки

Василий Розтрепа
Основні тези
  • В Украине растут закупочные цены на подсолнечник, поскольку переработчики постепенно повышают цены, а аграрии сдерживают продажи.
  • Средняя цена подсолнечника на базисе CPT Одесса выросла с 705 до 709 долларов США за тонну за неделю, что свидетельствует об умеренном росте на 4 доллара.

Внутренний рынок подсолнечника в Украине остается активным, а цены демонстрируют умеренный рост. Производители сдерживают продажи, что поддерживает котировки в верхнем диапазоне.

Почему в Украине стоимость подсолнечника в закупке начала расти?

В Украине внутренний рынок подсолнечника сохраняет высокую деловую активность, сообщают аналитики Spike Brokers.

По информации брокеров, перерабатывающие предприятия постепенно повышают закупочные цены, однако резкого наращивания закупок не происходит. В то же время аграрии продают продукцию осторожно, что способствует удержанию рынка на высоких уровнях.

Аналитики отмечают, что многие производители сейчас определяются, как именно реализовать остатки – между зерновыми и масличными культурами.

Обратите внимание! В целом ситуация на рынке оценивается как сбалансированная. В конце прошлой недели цена подсолнечника на базисе CPT Одесса составила 709 долларов США за тонну с налогом на добавленную стоимость против 705 долларов США за тонну неделей ранее, что означает рост на 4 доллара США за тонну.

