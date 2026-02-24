Стоимость подсолнечника в Украине растет: переработчики поднимают цены закупки
- В Украине растут закупочные цены на подсолнечник, поскольку переработчики постепенно повышают цены, а аграрии сдерживают продажи.
- Средняя цена подсолнечника на базисе CPT Одесса выросла с 705 до 709 долларов США за тонну за неделю, что свидетельствует об умеренном росте на 4 доллара.
Внутренний рынок подсолнечника в Украине остается активным, а цены демонстрируют умеренный рост. Производители сдерживают продажи, что поддерживает котировки в верхнем диапазоне.
Почему в Украине стоимость подсолнечника в закупке начала расти?
В Украине внутренний рынок подсолнечника сохраняет высокую деловую активность, сообщают аналитики Spike Brokers.
По информации брокеров, перерабатывающие предприятия постепенно повышают закупочные цены, однако резкого наращивания закупок не происходит. В то же время аграрии продают продукцию осторожно, что способствует удержанию рынка на высоких уровнях.
Аналитики отмечают, что многие производители сейчас определяются, как именно реализовать остатки – между зерновыми и масличными культурами.
Обратите внимание! В целом ситуация на рынке оценивается как сбалансированная. В конце прошлой недели цена подсолнечника на базисе CPT Одесса составила 709 долларов США за тонну с налогом на добавленную стоимость против 705 долларов США за тонну неделей ранее, что означает рост на 4 доллара США за тонну.
Переработка подсолнечника в ЕС упала до 9-летнего минимума несмотря на сезонный рост
В 2025 году переработка подсолнечника в ЕС упала до 7,4 миллиона тонн, что является минимальным показателем за 9 лет.
Сокращение объемов переработки объясняется снижением производства, сдержанной активностью фермеров и влиянием войны в Украине.