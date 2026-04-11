Сосед захватил часть вашего участка: как действовать и что говорит закон
- Для защиты прав владельцу нужно зафиксировать факт нарушения и обратиться в органы местного самоуправления, собрав необходимые документы и доказательства.
- Украинское законодательство предусматривает административные, гражданско-правовые и, иногда, уголовные последствия для нарушителей, в зависимости от характера и последствий нарушения.
Иногда среди украинцев может произойти нарушение границ земельного участка. То есть незаконное использование чужой территории.
Как действовать, если сосед захватил часть вашего участка?
В этот список также входит самовольный захват земли, установление ограждения или осуществления строительства с отклонением от сведений Государственного земельного кадастра, о чем сообщили на сайте "Бачинской и партнеры".
Для защиты своих прав владельцу нужно зафиксировать факт нарушения границ и обратиться в органы местного самоуправления. В частности, в первую очередь заявитель собирает свои документы:
- паспорт;
- код налогоплательщика;
- право на собственность землей;
- проектные документы и тому подобное.
Важно! Также следует предоставить информацию о нарушении – это фото, видео, показания свидетелей и тому подобное.
В течение месяца заявитель получит ответ. Далее он может с ним согласиться или сразу обжаловать в судебном порядке. Об этом говорится в Законе Украины "Об обращениях граждан".
В то же время украинским законодательством предусмотрены административные и гражданско-правовые последствия для нарушителей. Иногда даже – уголовная ответственность.
Вид ответственности зависит от характера нарушения, его последствий и наличия вреда,
– объяснили в тексте.
К основным видам ответственности относятся:
- административная ответственность путем штрафов за самовольное занятие земельного участка;
- обязанность освободить незаконно занятую территорию и восстановить границы;в
- возмещение материального ущерба собственнику или пользователю земельного участка;
- снос самовольно построенных объектов или сооружений;
- прекращение права пользования землей в случаях грубых или систематических нарушений;
- уголовная ответственность – в случае значительного ущерба или повторного нарушения (в зависимости от обстоятельств дела).
Обратите внимание! Ответственность может наступать независимо от того, было ли нарушение умышленным или ошибочным.
Что еще следует знать о подобных ситуациях?
- Юрист Максим Боярчуков рассказал, что самовольно занятые земельные участки подлежат возврату владельцам. Но возмещение затрат не предусмотрено.
- Кроме того, приведения земельных участков в пригодное для использования состояние должны осуществлять люди, которые самовольно заняли земельный пай.
- А если сосед отказывается вернуть земельный участок, то стоит обратиться в суд.