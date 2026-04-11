Сосед захватил часть вашего участка: как действовать и что говорит закон

Иногда среди украинцев может произойти нарушение границ земельного участка. То есть незаконное использование чужой территории.

Как действовать, если сосед захватил часть вашего участка?

В этот список также входит самовольный захват земли, установление ограждения или осуществления строительства с отклонением от сведений Государственного земельного кадастра, о чем сообщили на сайте "Бачинской и партнеры".

Для защиты своих прав владельцу нужно зафиксировать факт нарушения границ и обратиться в органы местного самоуправления. В частности, в первую очередь заявитель собирает свои документы:

паспорт;

код налогоплательщика;

право на собственность землей;

проектные документы и тому подобное.

Важно! Также следует предоставить информацию о нарушении – это фото, видео, показания свидетелей и тому подобное.

В течение месяца заявитель получит ответ. Далее он может с ним согласиться или сразу обжаловать в судебном порядке. Об этом говорится в Законе Украины "Об обращениях граждан".

В то же время украинским законодательством предусмотрены административные и гражданско-правовые последствия для нарушителей. Иногда даже – уголовная ответственность.

Вид ответственности зависит от характера нарушения, его последствий и наличия вреда,

– объяснили в тексте.

К основным видам ответственности относятся:

административная ответственность путем штрафов за самовольное занятие земельного участка;

обязанность освободить незаконно занятую территорию и восстановить границы;в

возмещение материального ущерба собственнику или пользователю земельного участка;

снос самовольно построенных объектов или сооружений;

прекращение права пользования землей в случаях грубых или систематических нарушений;

уголовная ответственность – в случае значительного ущерба или повторного нарушения (в зависимости от обстоятельств дела).

Обратите внимание! Ответственность может наступать независимо от того, было ли нарушение умышленным или ошибочным.

