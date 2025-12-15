Кто владелец земли, на которой построен частный дом

Законодательство Украины предусматривает принцип единства дома и участка, на котором он построен. Этот принцип, действующий уже 4 года, гарантирует неразрывность собственности на дом и землю, на которой он возведен.

Кто владеет землей под частным домом?

К лицу, которое приобрело право собственности на объект недвижимого имущества, право собственности на который зарегистрировано в определенном законом порядке, одновременно переходит право собственности или право пользования земельным участком, на котором размещен такой объект, передает 24 Канал со ссылкой на Гражданский кодекс Украины.

В это время не происходит изменения ее целевого назначения в объеме и на условиях, установленных для предыдущего владельца земельного участка, в порядке и на условиях, определенных законодательством.

Важно! В статье 120 Земельного кодекса Украины определено, как именно происходит переход права на земельный участок в случае приобретения прав собственности на размещенный на нем дом, его хозяйственного ведения, оперативного управления им (кроме многоквартирного дома).

Как земля переходит к покупателю дома?

Приобретают право собственности на земельные участки на основании приобретения:

по договору купли-продажи, ренты, дарения, мены, другим гражданско-правовым сделкам;

в случае бесплатной передачи из земель государственной и коммунальной собственности;

в случае приватизации земельных участков, которые были ранее предоставлены лицам в пользование;

в случае принятия наследства;

в случае выделения в натуре (на местности) принадлежащей им земельной доли (пая).

Иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности на земельные участки несельскохозяйственного назначения в случае приобретения в собственность объектов недвижимого имущества, расположенных на земельных участках.

Если физическое или юридическое лицо частного права приобретает в собственность жилой дом (кроме многоквартирного), размещен на земельном участке, находящемся в частной собственности предыдущего владельца, право собственности на такой земельный участок одновременно переходит к приобретателю объекта недвижимого имущества без изменения его целевого назначения.

Помните! В то же время если предыдущему владельцу принадлежала доля на земельный участок в праве общей собственности, к новому владельцу недвижимого имущества переходит право собственности на такую долю земельного участка. Аналогично соответствующая доля земельного участка переходит в право собственности приобретателю объекта недвижимого имущества в случае приобретения им доли в деле общей собственности такого имущества.

