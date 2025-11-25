В США нехватка индюков ко Дню благодарения: кто лишает американцев традиционного блюда

В США в последнее время сильно выросли цены на индюшатину, что создало сильное напряжение на рынке этих птиц. В основном аналитики считают, что кризис индюшатины вызвало прекращение работы правительства.

Американцам не хватает индюков

Высокие цены на индейку и исторически низкий уровень производства в США создали критический дефицит этой птицы для продовольственных банков по всей стране с приближением Дня благодарения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Из-за этого многие заведения не могут удовлетворить спрос на праздничные пожертвования на питание.

Стоимость индюков в этом году выросла на 44%, что привело к дефициту запасов благотворительных организаций. В продовольственном банке Сан-Антонио поставки индюков были отменены из-за высоких цен, в результате чего заведение, которое распространяет продукцию в 29 округов Техаса, не смогло пожертвовать около 16 000 птиц.

Мы видели, как цены на индейку росли и снова падали, но это впервые, когда мне отменили грузовики с индейкой, хотя у нас была договоренность. За доллары, которые я собрал, мы получили меньше индеек,

– рассказал, главный исполнительный директор продовольственного банка Эрик Купер.

Похожая ситуация наблюдается по всей стране. Продовольственные банки борются с высокими ценами на индейку и другие белки, что усиливается прекращением работы правительства, которое ограничило продовольственную помощь. Давление возникает, поскольку президент Дональд Трамп пообещал снизить цены, поскольку американцы страдают от высоких счетов за продукты.

Производство индейки сократилось до 40-летнего минимума

Птиц стало меньше частично и из-за того, что фермы постоянно поражает птичий грипп. Отрасль также страдает от значительного спада, поскольку вкусы потребителей смещаются в сторону индейки. Perdue Farms Inc. уволила почти 300 работников на заводе в Индиане в сентябре, а Cargill Inc. в январе заявила о закрытии завода по производству индейки в Арканзасе.

Важно! Министерство сельского хозяйства США оценивает производство индейки на самом низком уровне за 40 лет. По данным агентства, оптовые цены – те, которые розничные торговцы платят за оптовую закупку – прогнозируются на уровне около 1,35 доллара за фунт, по сравнению с лишь 94 центами в 2024 году. Производство индейки в США сократилось до наименьшего уровня с 1985 года.

Даже несмотря на то, что вкусы потребителей сместились в сторону индюков, нагрузка на поставки заставляет некоторые организации делать сложный выбор во время праздников.

Продовольственный банк "Facing Hunger" в Западной Вирджинии в этом году сократил производство белка из-за его расходов, но они заранее закупили индейку и ветчину на День благодарения. Синди Киркхарт, главный исполнительный директор продовольственного банка не уверена, хватит ли им индюков, учитывая недавний рост спроса.

Обратите внимание! Однако есть и очаги, где чувствуется облегчение: Butterball LLC, крупнейший поставщик индейки, не пострадал от птичьего гриппа. Генеральный директор Butterball Джей Джандрейнна говорит, что у него продукции к празднику будет достаточно.

