За сколько метров от соседского забора можно посадить дерево

Довольно часто мирное сосуществование соседей по участкам могут прервать определенные действия одного из соседей, которые не нравятся другому. Частой причиной является неправильная высадка деревьев вблизи границы участков.

Какое расстояние должно быть от дерева до забора

В новой редакции государственных строительных норм по градостроительству, утвержденной постановлением №104, установлено минимальное расстояние между краем земельного участка, смежного с соседним участком и ближайшим деревом или кустом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Норма касается только новых участков и дачных застроек, а значит старые деревья и кусты на ваших участках вырубать не придется. Положение вступило в силу 1 октября 2019 года.

Согласно новым ДБН Б.2.2-12:2019, расстояние от границы смежного земельного участка до высаженных кустов, должно составлять 1 метр, до стволов деревьев – от 4 до 6 метров в зависимости от кроны, но не менее половины ее диаметра.

Например, если крона дерева составляет в среднем 9 метров, то расстояние от границы соседнего участка должно составлять не менее 4,5 метров, чтобы его ветви не заходили на соседнюю территорию.

Какое расстояние от деревьев до соседского забора в мире

Итак, мы уже знаем, что в Украине действуют четкие нормы, которые регулируют расстояние посадки деревьев от границы соседнего участка. В других странах такое расстояние значительно варьируется, иногда в зависимости даже от региона. Это связано с различными климатическими условиями, типами почв, местными законами и обычаями.

Однако в других странах Европы нормы также достаточно строгие. Например, в Германии и Франции есть подробные правила по высоте деревьев и расстояния от границы. Вот во Франции расстояние до границы зависит от ожидаемого размера кроны взрослого дерева. Для небольших деревьев может быть достаточно 1 – 2 метров, а для больших это уже будет 5 – 10 метров.

В США нормы могут отличаться от штата к штату, но в целом они менее строгие, чем в Европе. Однако там есть ограничения на высоту деревьев, особенно в городских районах. Обычно, минимальное расстояние от границы участка – от 2 до 5 метров. Но для больших деревьев, как дубы или клены, это расстояние может быть больше.

В Азии нормы также разнообразны. В Японии, например, большое внимание уделяют эстетике, поэтому расстояние между деревьями определяется не только законами, но и традициями.

