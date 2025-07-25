На каком расстоянии от соседского забора можно посадить дерево

Владельцы земельных участков с жилыми домами обустраивают свою территорию, в том числе и высаживая деревья. Однако надо знать, что расстояние до соседского забора должно быть больше того, которое определено законодательством.

Сколько метров от соседского забора до дерева предусмотрено?

Действующие градостроительные строительные нормы устанавливают минимальное расстояние между краем земельного участка, смежного с соседним участком и ближайшим деревом или кустом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Читайте также Что можно построить на собственном участке без получения разрешений

Однако норма относительно высадки деревьев на участке касается только новых участков и дачных застроек. Так что, старые деревья и кусты на ваших участках вырубать не придется. Положение вступило в силу 1 октября 2019 года.

Важно! Новые ГСН предусматривают, что расстояние от границы смежного земельного участка до высаженных кустов, должно составлять 1 метр, до стволов деревьев – от 4 до 6 метров в зависимости от кроны, но не менее половины ее диаметра.

Если крона дерева составляет в среднем 9 метров, то расстояние от границы соседнего участка должно составлять не менее 4,5 метров, чтобы его ветви не заходили на соседнюю территорию.

Сколько метров предполагается в других странах мира?

В Украине четкие нормы регулируют расстояние посадки деревьев от границы соседнего участка. В других странах такое расстояние значительно варьируется, иногда в зависимости даже от региона. Это связано с различными климатическими условиями, типами почв, местными законами и обычаями.

Так, в странах Европы нормы также достаточно строгие. Например, в Германии и Франции есть подробные правила относительно высоты деревьев и расстояния от границы.