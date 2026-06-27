Можно ли в Украине добывать песок и глину на своей земле без разрешения: что говорит закон

Владельцы земельных участков в Украине имеют право пользоваться не только землей, но и некоторыми ресурсами, находящимися под ней. Однако добыча песка, глины или других полезных ископаемых подлежит четким ограничениям, нарушение которых может привести к проблемам с законом.

Какие полезные ископаемые можно добывать на собственной земле

Многие владельцы земельных участков считают, что могут свободно обустраивать "копанки" для добычи песка, глины или других материалов, сообщает "Земельный фонд Украины". Однако даже на частной земле использование недр регулируется законодательством.

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Согласно Кодексу Украины о недрах, землевладельцы и землепользователи могут без специального разрешения добывать полезные ископаемые местного значения для собственных хозяйственных и бытовых нужд.

Речь идет о добыче без цели дальнейшей продажи или отчуждения полученного сырья. При этом глубина разработки не должна превышать 2 метра.

К полезным ископаемым местного значения относятся, в частности, песок как песчано-гравийное сырье, суглинок и супесок для производства кирпича и черепицы, а также известняк, гипс, мел, сапропель и другие материалы.

В то же время, если полезное ископаемое относится к общегосударственному значению, его добыча требует специального разрешения на пользование недрами.

Что нужно знать о добыче подземных вод

В отношении подземных вод действуют отдельные правила. Владельцы и пользователи земельных участков могут добывать воду без специального разрешения, но существуют ограничения.

Речь не идет о минеральной воде или производстве фасованной питьевой воды — для этого необходимы соответствующие разрешения.

Для других нужд можно использовать подземные воды, если объем добычи из каждого водозабора не превышает 300 кубических метров в сутки.

Для аграриев также предусмотрены отдельные условия. Сельскохозяйственные производители, у которых доля товарного производства за предыдущий отчетный год составляет не менее 75 процентов, могут использовать подземные воды для производственных и хозяйственно-бытовых нужд в пределах своих земель.

Когда добыча может стать нарушением

Чтобы законно добывать полезные ископаемые, человек должен быть собственником или официальным пользователем земельного участка. Право собственности или аренды должно быть зарегистрировано в установленном порядке.

Также важно не превышать разрешенную глубину разработки. Если добыча ведется на глубине более 2 метров (кроме скважин для воды), это уже может расцениваться как нарушение.

Нельзя просто создавать карьеры или копанки на землях, которые вам не принадлежат — например, на государственных или коммунальных территориях возле сел, лесов или водоемов. Такая добыча может повлечь за собой последствия, в том числе уголовную ответственность.

Обратите внимание! Итак, по мнению экспертов, собственный земельный участок дает определенные права на использование природных ресурсов, но не означает полную свободу в добыче. Перед началом любых работ стоит проверить статус земли, вид полезного ископаемого и требования законодательства.