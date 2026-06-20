Когда можно не платить налог на землю

После начала полномасштабной войны значительная часть сельскохозяйственных угодий оказалась на территориях боевых действий или была повреждена в результате военных действий, сообщает "Земельный фонд Украины". На многих полях появились минные поля, окопы, блиндажи, противотанковые рвы и другие фортификационные сооружения, которые делают невозможным использование земель по назначению.

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Как правило, земельный налог уплачивают собственники земельных участков, а арендную плату – арендаторы земель государственной и коммунальной собственности. Однако во время военного положения для пострадавших земель законодательство предусмотрело специальные льготы.

Согласно Налоговому кодексу Украины, плата за землю не начисляется и не уплачивается в отношении участков, расположенных на территориях боевых действий или временной оккупации, определенных областными военными администрациями как загрязненные взрывоопасными предметами, а также в отношении земель, на которых размещены фортификационные сооружения.

В налоговой службе отмечают, что наличие фортификационных сооружений приводит к деградации земель и фактически лишает их возможности использоваться для хозяйственной деятельности.

Как получить компенсацию за поврежденную землю

Важно учитывать, что правила освобождения от платы за землю менялись. В период с 1 марта 2022 года по 5 мая 2023 года налоговые льготы применялись к землям, которые областные военные администрации официально определили как загрязненные взрывоопасными предметами или занятые фортификационными сооружениями.

После вступления в силу Закона № 3050-ІХ с 6 мая 2023 года начал действовать дополнительный механизм защиты. От земельного налога и арендной платы освобождаются участки, переведенные в состояние консервации в связи с размещением военных инженерно-технических или фортификационных сооружений. Для этого необходимо соответствующее решение уполномоченного органа и внесение информации в Государственный земельный кадастр.

Что касается компенсации убытков, то в соответствии с международным правом основная ответственность за ущерб, причиненный войной, возлагается на Россию как государство-агрессор. В то же время украинские владельцы земель могут рассчитывать на возмещение через государственные программы, специальные компенсационные фонды, международные механизмы репараций, средства от конфискованных российских активов или судебные процедуры защиты права собственности.

Эксперты советуют уже сейчас собирать доказательную базу. Для этого следует получить выписку из Государственного земельного кадастра, хранить документы о праве собственности или пользования участком, проводить фото- и видеофиксацию повреждений, получать акты обследования от уполномоченных органов, а также документировать прежнюю урожайность, упущенную прибыль и расходы на восстановление земель.

Окопы на поле: как аграриям зафиксировать убытки

Во время военного положения часть сельскохозяйственных земель используется для строительства оборонительных сооружений, что приводит к потере посевных площадей. Ранее мы писали, что законодательство Украины предусматривает возможность фиксации таких убытков и их последующего возмещения.

В период военного положения военные администрации и командование имеют право временно использовать земельные участки для нужд обороны. Речь идет о строительстве окопов, блиндажей, противотанковых рвов и других фортификационных сооружений на землях сельскохозяйственного назначения. В то же время право собственности у агрария сохраняется, а сам факт размещения военных объектов не означает утрату земельного участка. Более того, действующее законодательство прямо предусматривает возможность возмещения убытков в таких случаях.