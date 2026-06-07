Могут ли УБД получить бесплатную землю в 2026 году?
Людям со статусом УБД предусмотрено первоочередное отведение земельных участков для строительства или фермерства, о чем указано в пункте 13 статьи 14 закона "О статусе ветеранов войны".
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Однако, существуют определенные ограничения на размер территории, в частности:
- не более 0,10 гектара – для возведения дома в городах;
- не более 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства;
- не более 0,12 гектара – для садоводства;
- не более 0,15 гектара – для строительства жилья в поселках;
- не более 0,25 гектара – для строительства жилья и обслуживания хозяйственных построек в селах; не более 2 гектаров – для личного сельского хозяйства.
Для получения в собственность земельного участка следует обратиться в соответствующий орган исполнительной власти или местного самоуправления. Ходатайство рассматривают в течение 30 дней.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Важно! После этого должны принять решение о предоставлении разрешения или отказе. А при отсутствии ответа человек имеет право обратиться в суд.
Однако следует учитывать важный нюанс. Сейчас внесены изменения в пункты 5 и 27 раздела X Земельного кодекса Украины. Что это означает? Согласно закону, во время действия военного положения запрещена бесплатная передача земель государственной и коммунальной собственностии в частную.
Положения этого подпункта не распространяются на бесплатную передачу земельных участков в частную собственность:
- собственникам расположенных на земельных участках объектов недвижимого имущества;
- бесплатную передачу в частную собственность гражданам Украины земельных участков, переданных в пользование до вступления в силу настоящего Кодекса (до 1 января 2002 года).
Юрист Лариса Величко в комментарии для 24 Канала объяснила, что также запрещено предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству с целью такой бесплатной передачи земельных участков и разработки такой документации.
В то же время каждый украинец, который уже достиг совершеннолетия, может приватизировать бесплатно до 2,28 гектара земли. Но подобная процедура возможна только после завершения военного положения в стране.
А ученый Института аграрной экономики Игорь Юрченко рассказал для 24 Канала, что на конец текущего 2026 года цена сельскохозяйственных земель может составлять 54 – 62 тысячи гривен за гектар. Это означает, что она может вырасти на 8 – 18% относительно средней цены 2025 года.