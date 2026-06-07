Чи можуть УБД отримати безоплатну землю у 2026 році?

Людям зі статусом УБД передбачено першочергове відведення земельних ділянок для будівництва або фермерства, про що зазначено у пункті 13 статті 14 закону "Про статус ветеранів війни".

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Проте, існують певні обмеження на розмір території, зокрема:

не більше 0,10 гектара – для зведення будинку в містах;

не більше 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва;

не більше 0,12 гектара – для садівництва;

не більше 0,15 гектара – для будівництва житла в селищах;

не більше 0,25 гектара – для будівництва житла та обслуговування господарських споруд у селах; не більше 2 гектарів – для особистого сільського господарства.

Для отримання у власність земельної ділянки слід звернутися до відповідного органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування. Клопотання розглядають протягом 30 днів.

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Важливо! Після цього повинні прийняти рішення про надання дозволу або ж відмову. А за відсутності відповіді людина має право звернутися до суду.

Однак слід враховувати важливий нюанс. Наразі внесено зміни до пунктів 5 та 27 розділу X Земельного кодексу України. Що це означає? Згідно з законом, під час дії воєнного стану заборонена безоплатна передача земель державної та комунальної власності у приватну.

Положення цього підпункту не поширюються на безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність:

власникам розташованих на земельних ділянках об'єктів нерухомого майна; безоплатну передачу у приватну власність громадянам України земельних ділянок, переданих у користування до набрання чинності цим Кодексом (до 1 січня 2002 року).

Юристка Лариса Величко у коментарі для 24 Каналу пояснила, що також заборонено надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі земельних ділянок та розроблення такої документації.

Водночас кожен українець, який вже досяг повноліття, може приватизувати безплатно до 2,28 гектара землі. Але подібна процедура можлива лише після завершення воєнного стану в країні.

А науковець Інституту аграрної економіки Ігор Юрченко розповів для 24 Каналу, що на кінець поточного 2026 року ціна сільськогосподарських земель може становити 54 – 62 тисячі гривень за гектар. Це означає, що вона може зрости на 8 – 18% відносно середньої ціни 2025 року.