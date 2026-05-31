Чи можна пиляти повалені дерева?

Будь-яка деревина, яка знаходиться у лісі, вважається лісовим ресурсом і належить державі або постійному лісокористувачеві, як зазначається у Лісовому кодексі.

Тож просто піти в ліс після негоди й почати пиляти повалені дерева не можна, адже це буде порушенням закону.

Поваленими деревами та буреломом мають займатися лісові господарства для заготівлі деревини, але ж ніяк не звичайні громадяни.

Як пояснили у Північному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства, одна з причин заборони полягає у тому, що лісозаготівля належить до робіт з підвищеною небезпекою. Вони несуть пряму загрозу життю людини.

Хто відповідатиме, якщо раптом при заготівлі трапиться нещасний випадок? Лісник, у зоні діяльності якого відбувалися протиправні дії?

– запитують в управлінні.

Водночас деякі несвідомі громадяни під виглядом збору бурелому можуть спиляти у непошкоджені негодою дерева.

Тому рубати повалені дерева на дрова самостійно не можна. Законодавство дозволяє українцям без жодних додаткових дозволів збирати у лісі лише опале листя, хвою, кору, дрібні гілочки та сучки, що вже впали (діаметром не більше 3 – 5 сантиметрів).

Важливо! Щоб забрати з лісу повалене дерево на дрова потрібно отримати спеціальний дозвіл – лісорубний квиток. Його видають постійні лісокористувачі. Зазвичай це лісогосподарські підприємства.

Який штраф за незаконну заготівлю дров?

Якщо людина збиратиме сухостій чи інші дрова у лісі без жодних дозволів та документів, її можуть звинуватити у незаконній рубці лісу. Це порушення законодавства, яке карається чималими штрафами.

Зокрема, покарати можуть за статтею 64 Кодексу України про адміністративні правопорушення – "Порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, заготівлі і вивезення деревини, заготівлі живиці":

штраф для пересічних українців – від 102 гривень до 238 гривень;

покарання для посадовців – від 170 до 272 гривень.

Ще більші штрафи передбачає стаття 65 КУпАП – "Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка". Таке порушення карається:

для громадян – штрафом від 510 до 1 020 гривень;

для посадових осіб – штрафом від 2 550 гривень до 5 100 гривень.

Окрім адміністративної, в Україні є ще й кримінальна відповідальність за незаконну заготівлю дерев у лісах чи в захисних лісових насадженнях.

Стаття 245 Кримінального кодексу визначає штраф на суму від 17 тисяч до 25 500 гривень або обмеження волі до 3 років, якщо людина заподіяла значну шкоду лісовому господарству своїми діями.

Важливо! Порушнику доведеться також відшкодувати збитки, які він завдав лісовому господарству своїми діями. А вони можуть бути у кілька разів більшими за штраф.

Нагадаємо, власники приватних будинків мають право самостійно вирішувати щодо дерев на своїй присадибній ділянці. Господар або користувач землі може на власний розсуд визначати, яке дерево та коли потрібно зрізати.

Натомість на території біля багатоквартирних будинків самовільно спилювати дерева заборонено. Прибудинкова територія не є приватною власністю окремих мешканців, а належить громаді, тому будь-які роботи з насадженнями потребують відповідного погодження.

Також не дозволяється зрізати дерева, які ростуть за межами приватної ділянки. Для видалення насаджень на вулицях необхідно отримати дозвіл органу місцевого самоврядування. Такі рішення ухвалює виконавчий комітет міської, селищної або сільської ради.

Обмеження діють і для дерев у прибережних захисних смугах – спеціально визначених територіях уздовж річок, озер та інших водойм. Рослинність у цих зонах належить державі або територіальним громадам, тому вирубка дерев чи заготівля дров там заборонені законом.