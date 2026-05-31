Можно ли пилить поваленные деревья?

Любая древесина, которая находится в лесу, считается лесным ресурсом и принадлежит государству или постоянному лесопользователю, как отмечается в Лесном кодексе.

Поэтому просто пойти в лес после непогоды и начать пилить поваленные деревья нельзя, ведь это будет нарушением закона.

Поваленными деревьями и буреломом должны заниматься лесные хозяйства для заготовки древесины, но никак не обычные граждане.

Как объяснили в Северном межрегиональном управлении лесного и охотничьего хозяйства, одна из причин запрета заключается в том, что лесозаготовка относится к работам с повышенной опасностью. Они несут прямую угрозу жизни человека.

Кто будет отвечать, если вдруг при заготовке случится несчастный случай? Лесник, в зоне деятельности которого происходили противоправные действия?

– спрашивают в управлении.

В то же время некоторые несознательные граждане под видом сбора бурелома могут спилить в неповрежденные непогодой деревья.

Поэтому рубить поваленные деревья на дрова самостоятельно нельзя. Законодательство позволяет украинцам без дополнительных разрешений собирать в лесу только опавшие листья, хвою, кору, мелкие веточки и сучки, что уже упали (диаметром не более 3 – 5 сантиметров).

Важно! Чтобы забрать из леса поваленное дерево на дрова нужно получить специальное разрешение – лесорубный билет. Его выдают постоянные лесопользователи. Обычно это лесохозяйственные предприятия.

Какой штраф за незаконную заготовку дров?

Если человек будет собирать сухостой или другие дрова в лесу без всяких разрешений и документов, его могут обвинить в незаконной рубке леса. Это нарушение законодательства, которое наказывается немалыми штрафами.

В частности, наказать могут по статье 64 Кодекса Украины об административных правонарушениях – "Нарушение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывоза древесины, заготовки живицы":

штраф для рядовых украинцев – от 102 гривен до 238 гривен;

наказание для должностных лиц – от 170 до 272 гривен.

Еще большие штрафы предусматривает статья 65 КУоАП – "Незаконная порубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка". Такое нарушение наказывается:

для граждан – штрафом от 510 до 1 020 гривен;

для должностных лиц – штрафом от 2 550 гривен до 5 100 гривен.

Кроме административной, в Украине есть еще и уголовная ответственность за незаконную заготовку деревьев в лесах или в защитных лесных насаждениях.

Статья 245 Уголовного кодекса определяет штраф на сумму от 17 тысяч до 25 500 гривен или ограничение свободы до 3 лет, если человек причинил значительный ущерб лесному хозяйству своими действиями.

Важно! Нарушителю придется также возместить убытки, которые он нанес лесному хозяйству своими действиями. А они могут быть в несколько раз больше штрафа.

Напомним, владельцы частных домов имеют право самостоятельно решать относительно деревьев на своем приусадебном участке. Хозяин или пользователь земли может по своему усмотрению определять, какое дерево и когда нужно срезать.

Зато на территории возле многоквартирных домов самовольно спиливать деревья запрещено. Придомовая территория не является частной собственностью отдельных жителей, а принадлежит общине, поэтому любые работы с насаждениями требуют соответствующего согласования.

Также не разрешается срезать деревья, которые растут за пределами частного участка. Для удаления насаждений на улицах необходимо получить разрешение органа местного самоуправления. Такие решения принимает исполнительный комитет городского, поселкового или сельского совета.

Ограничения действуют и для деревьев в прибрежных защитных полосах – специально определенных территориях вдоль рек, озер и других водоемов. Растительность в этих зонах принадлежит государству или территориальным общинам, поэтому вырубка деревьев или заготовка дров там запрещены законом.