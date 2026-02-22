Как спилить дерево в собственном дворе?

Спилить дерево на своем приусадебном участке хозяин может по собственному желанию. Это предусматривает постановление Кабинета Министров Украины №1045 от 1 августа 2006 года.

То есть владелец или пользователь земельного участка сам решает, какое дерево и когда он может срезать. Обращаться в какие-либо органы за разрешением не нужно.

К слову, такое правило применяется не только к тем участкам, находящихся в частной собственности.

Даже если земля не приватизирована, но на ней находится дом или хозяйственные постройки, такой участок считается приусадебным буквально. Поэтому хозяин по своему усмотрению может определять, какие деревья необходимо срезать.

Важно! В случае каких-либо сомнений человек имеет право обратиться в органы местной власти в городе или поселке и спросить, можно ли спилить то или иное насаждение без специального разрешения.

Как спилить дерево на улице?

Совсем другие правила действуют на деревья, которые растут возле многоквартирного дома или даже просто за забором на улице.

Во дворе многоэтажки пилить насаждения нельзя. Ведь это придомовая территория, которая принадлежит общине, а не частная собственность человека.

Нельзя срезать и деревья, которые растут за пределами приусадебного участка.

Чтобы спилить дерево на улице, необходимо получить разрешение местной власти в городе, селе или поселке. Решение принимает исполнительный комитет соответствующего совета.

Для этого нужно сделать несколько шагов:

Подать заявление в исполком, указав, какие деревья человек хочет срезать и причину этого;

Дождаться решения комиссии, которая обследует указанные насаждения;

Получить копию принятого решения с разрешением на спиливание;

И только потом пилить деревья.

Заметьте! Комиссия устанавливает стоимость, которая необходима для восстановления зеленых насаждений. То есть без денег спилить дерево не всегда возможно. Исключения, например, предоставляются, если это аварийный случай или дерево достигло своей возрастной границы.

Какой штраф за незаконную пилку деревьев?