Як зростали ціни на землю в Україні?

Приріст ціни на землю залежатиме від безпекової ситуації та активності агрохолдингів, які купують ділянки дорожче. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт Інституту аграрної економіки Ігор Юрченко.

За словами експерта, динаміка ринку з моменту початку його роботи в Україні в липні 2021 року є висхідною й стійкою, про що свідчить зростання середньої ціни за гектар майже у 1,57 раза. Він наводить такі показники: ціна за гектар збільшилася з 31 959 гривень у другому півріччі 2021 року до 50 054 гривень за підсумками 2025 року.

Ігор Юрченко, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу земельних ресурсів та природокористування Інституту аграрної економіки Темпи зростання у 2024 – 2025 роках стабілізувалися на рівні +16 %, що є значним показником навіть без поправки на інфляцію. Дані за перші чотири місяці 2026 року дають середню ціну у 56 581 гривню за гектар, що на 12,9% перевищує показник відповідного періоду 2025 року.

Експерт говорить, що сповільнення темпу зростання порівняно з попередніми роками є природним, оскільки база порівняння стала вищою, тож втримати сталий відсоток приросту математично складніше.

Які прогнози цін на землю на кінець 2026 року?

За прогнозом науковця Інституту аграрної економіки Ігоря Юрченка, на кінець 2026 року ціна сільськогосподарських земель може становити 54 – 62 тисячі гривень за гектар, тобто зрости на 8 – 18% відносно середньої ціни 2025 року.

Нижня межа діапазону – 54 тисячі гривень – може реалізуватися в сценарії погіршення безпекової ситуації, різкого скорочення кількості угод або зупинки активності великих компаній;

Верхня межа – 62 тисячі гривень – можлива в разі збереження поточного темпу й подальшого зростання частки агрохолдингів у ринку, які системно купують землю дорожче, ніж фізособи.

Як зауважує експерт, поява юридичних осіб як покупців зумовила структурне зрушення на ринку, оскільки вони пропонують цінову премію у 38 – 40%. Це підтягує середню ціну вгору й формує новий орієнтир для всього ринку.

Базовим і помірно оптимістичним сценарієм для цін на 2026 рік Ігор Юченко називає зростання на 10 – 14%, за умови збереження поточної активності юросіб та відсутності різкого погіршення безпекової ситуації.

Зауважте! Ціни на землю значно відрізняються залежно від регіону. За даними експерта, найвищі ціни у 2025 році зафіксовані в Івано-Франківській та Полтавській областях, найнижчі – у Херсонській та Запорізькій областях із розривом у 1,8 раза. Цьогоріч можливе його скорочення за рахунок випереджального зростання в центральних областях.

Чи загрожує ринку землі в Україні монополізація?

Попри наявність механізмів захисту дрібних землевласників, ризик монополізації ринку землі великими гравцями існує. Агрохолдинги системно купують паї дорожче порівняно з фізичними особами, які орієнтуються на ринкову кон'юнктуру:

у 2024 році юрособи за гектар платили в середньому 55 946 гривень, а фізособи – 40 111 гривень(премія +39,5%);

у 2025 році юрособи – 61 637 гривень за гектар, фізособи – 44 609 гривень за гектар (премія +38,2%).

Експерт Ігор Юрченко оцінив ризик монополізації ринку землі як помірний, але такий, що потребує постійного моніторингу. Головна загроза полягає в тому, що формальне обмеження у 10 тисяч гектарів на одну юридичну особу можуть обходити через створення мережі афілійованих компаній.

На думку експерта, для відстеження реальної концентрації земель потрібне обов'язкове розкриття кінцевих бенефіціарів-покупців і перехресний аналіз пов'язаних осіб.