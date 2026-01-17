Кому зараз можуть дати 2 гектари землі?

Кожен українець, який досяг повноліття, може приватизувати безплатно до 2,28 гектара землі, передає 24 Канал із посиланням на Земельний Кодекс України. Землю, яку ви отримаєте, згодом можна буде продати за вашим бажанням.

Важливо! У період дії воєнного стану в Україні безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняється. Процедура отримання землі можлива лише після закінчення воєнного стану.

Скільки гектар та для яких цілей можуть виділити?

Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблих мають право на першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва. Втім, земельну ділянку виділяють лише якщо особа раніше не скористалася правом на приватизацію землі відповідного цільового призначення.

Із земель державної та комунальної власності є можливість безплатно отримати ділянку в таких розмірах:

до 2 гектарів для ведення особистого сільського господарства ;

; до 12 соток для ведення садівництва ;

; для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд в селах – не більше ніж 25 соток (в селищах – до 15 соток, в містах – до 10 соток);

, господарських будівель і споруд в селах – не більше ніж 25 соток (в селищах – до 15 соток, в містах – до 10 соток); до 10 соток для індивідуального дачного будівництв а;

а; для будівництва гаражів – не більше ніж 1 сотка;

– не більше ніж 1 сотка; для ведення фермерського господарства – у розмірі земельного паю, визначеного для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство.

Як почати процедуру отримання землі?

Особи, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності повинні звернутися з клопотанням до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у приватну власність.

Потрібно вибрати необхідну ділянку на кадастровій карті та звернутися до територіальних управлінь Держгеокадастру, сільської, селищної, міської ради за місцем розташування ділянки.

Зверніть увагу! Учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни, в тому числі з-поміж учасників російсько-української війни, члени сімей загиблих звільняються від сплати земельного податку.

