Як розпочати відновлення документів?

Правовстановлюючі документи, що були викрадені або загублені підлягають відновленню. Однак для цього треба розуміти алгоритм дій і жодної дії не пропустити.

Перше що треба зробити – це написати заяву в правоохоронні органи про викрадення чи загублення документів. Також можна подати оголошення про втрату до місцевої друкованої газети і обов'язково зберегти примірник.

Такі дії підтверджують відсутність у власника документів на нерухоме майно і необхідність їх відновлення. Далі треба:

Отримати дублікат втраченого документу в органі, який його видав.

Необхідно внести дані про землю, на які було втрачено до Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно.

Слід написати заяву до відповідного органу.

Зверніть увагу! Коли був втрачений державний акт, тоді потрібно звернутися до територіального управління Держгеокадастру та отримати копію державного акта чи довідку, що оригінал не зберігся. Необхідно отримати також і витяг з Державного земельного кадастру. Також може знадобитися звернення до архіву місцевого органу самоврядування для отримання копії рішення про передачу вам у власність землі.

Якщо був втрачений договір купівлі-продажу, дарування чи інший, потрібно звернутися до нотаріуса, який супроводжував земельну транзакцію для отримання дубліката. Зібраний пакет документів із копією паспорта, ідентифікаційного коду, квитанцією про сплату послуг та мита і заяву встановленого зразку треба подати державному реєстратору для реєстрації.

Що робити після проведення державної реєстрації?

Після державної реєстрації варто отримати виписку про реєстрацію документів на земельний об'єкт у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Заяву про відновлення втрачених документів слід подавати до територіального управління Держгеокадастру або органів місцевого самоврядування області, де розташована земля, залежно від того, які саме документи необхідно отримати. Бувають випадки, коли оформити дублікати загублених правовстановлюючих документів не є можливим через різні причини.

Варіантом розв'язання проблеми служить подача до суду позовної заяви про визнання права власності на об'єкт нерухомості або про встановлення юридичного факту. Рішення суду при цьому стає правовстановлюючим документом.

Пам'ятайте! Позов про визнання права власності є речово-правовим, вимоги якого звернені не до відповідача, а до суду, який має підтвердити наявність у позивача права власності на відповідне майно. За загальним правилом судове рішення не породжує права власності, а лише підтверджує наявне право власності, набуте раніше на законних підставах, у випадках, коли це право не визнається, заперечується чи оспорюється. Рішення суду при цьому стає правовстановлюючим документом.

