Как начать восстановление документов?

Правоустанавливающие документы, что были похищены или утеряны подлежат восстановлению, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Однако для этого надо понимать алгоритм действий и ни одного действия не пропустить.

Первое что надо сделать – это написать заявление в правоохранительные органы о похищении или утери документов. Также можно подать объявление о потере в местную печатную газету и обязательно сохранить экземпляр.

Такие действия подтверждают отсутствие у владельца документов на недвижимое имущество и необходимость их восстановления. Далее надо:

Получить дубликат утраченного документа в органе, который его выдал.

Необходимо внести данные о земле, на которые было потеряно в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество.

Следует написать заявление в соответствующий орган.

Обратите внимание! Когда был потерян государственный акт, тогда нужно обратиться в территориальное управление Госгеокадастра и получить копию государственного акта или справку, что оригинал не сохранился. Необходимо получить также и выписку из Государственного земельного кадастра. Также может понадобиться обращение в архив местного органа самоуправления для получения копии решения о передаче вам в собственность земли.

Если был потерян договор купли-продажи, дарения или другой, нужно обратиться к нотариусу, который сопровождал земельную транзакцию для получения дубликата. Собранный пакет документов с копией паспорта, идентификационного кода, квитанцией об уплате услуг и пошлины и заявление установленного образца надо подать государственному регистратору для регистрации.

Что делать после проведения государственной регистрации?

После государственной регистрации следует получить выписку о регистрации документов на земельный объект в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Заявление о восстановлении утраченных документов следует подавать в территориальное управление Госгеокадастра или органов местного самоуправления области, где расположена земля, в зависимости от того, какие именно документы необходимо получить. Бывают случаи, когда оформить дубликаты утерянных правоустанавливающих документов не представляется возможным по разным причинам.

Вариантом решения проблемы служит подача в суд искового заявления о признании права собственности на объект недвижимости или об установлении юридического факта. Решение суда при этом становится правоустанавливающим документом.

Помните! Иск о признании права собственности является вещно-правовым, требования которого обращены не к ответчику, а в суд, который должен подтвердить наличие у истца права собственности на соответствующее имущество. По общему правилу судебное решение не порождает права собственности, а лишь подтверждает имеющееся право собственности, приобретенное ранее на законных основаниях, в случаях, когда это право не признается, оспаривается или оспаривается. Решение суда при этом становится правоустанавливающим документом.

