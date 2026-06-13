Закон позволяет оборонное использование земли, но не отменяет компенсацию

В период военного положения военные администрации и командование имеют право временно использовать земельные участки для нужд обороны, сообщает "Земельный фонд Украины". Речь идет о строительстве окопов, блиндажей, противотанковых рвов и других фортификационных сооружений на землях сельскохозяйственного назначения.

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В то же время право собственности за аграрием сохраняется, а сам факт размещения военных объектов не означает потерю земельного участка. Более того, действующее законодательство прямо предусматривает возможность возмещения убытков в таких случаях.

В частности, статья 156 Земельного кодекса Украины определяет, что владельцы и землепользователи имеют право на компенсацию в случае временного занятия земель, ограничения их использования или потери дохода из-за невозможности обработки.

Отдельно Постановление Кабинета Министров Украины №326 от 20 марта 2022 года устанавливает порядок определения вреда, причиненного в результате вооруженной агрессии, включая расходы на рекультивацию и потерями аграриев.

Какие убытки можно зафиксировать и учесть

Документ предусматривает возможность оценки различных видов потерь, связанных с размещением фортификаций. Среди них - расходы на восстановление земель после боевых действий, рекультивацию почв, а также консервацию участков, на которых размещены оборонительные сооружения.

Также учитываются убытки, связанные с невозможностью обработки земли и недополученным доходом аграриев. Фактически государство признает, что использование земель для оборонных нужд может вызывать экономические потери, которые подлежат учету.

Согласно правительственному постановлению, такие убытки должны определяться областными или военными администрациями, которые собирают и анализируют информацию о вреде земельным ресурсам.

Что должен сделать фермер для фиксации потерь

Даже если механизм компенсации еще формируется на практике, аграриям рекомендуется уже сейчас создавать доказательную базу. Это повышает шансы на возмещение в будущем.

Фермеру следует зафиксировать факт наличия фортификационных сооружений с помощью фото и видео, определить площадь участка, которая выбыла из обработки, и получить выписку из Государственного земельного кадастра.

Также целесообразно составить акт обследования земельного участка, хранить данные об урожайности и доходах за предыдущие годы и, по возможности, заказать экспертную оценку убытков.

Именно эти документы могут стать ключевыми в процессе определения ущерба и дальнейшего получения компенсации за использование земель для оборонных нужд.

Землю могут забрать даже без вашего согласия: когда это позволяет закон

Украинцы имеют право самостоятельно распоряжаться своей землей, но есть случаи, когда государство может забрать у человека участок, причем вполне законно. Такой механизм срабатывает в случае общественно-необходимой потребности.

Процедуру регулирует закон "Об отчуждении земельных участков, других объектов недвижимого имущества, что на них размещены, находящихся в частной собственности, для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости".

Законодательство определяет общественную необходимость как исключительную потребность для общегосударственных интересов или интересов территориальных общин. Для ее обеспечения действительно допускают отчуждение земельного участка у собственника или пользователя.