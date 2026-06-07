Когда могут изъять земельный участок

Процедуру регулирует закон "Об отчуждении земельных участков, других объектов недвижимого имущества, что на них размещены, находящихся в частной собственности, для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости", объясняет Земельный фонд Украины.

Смотрите также Продажа земельного пая, находящегося в аренде: как это сделать в Украине в 2026 году

Законодательство определяет общественную необходимость как исключительную потребность для общегосударственных интересов или интересов территориальных общин. Для ее обеспечения действительно допускают отчуждение земельного участка у собственника или пользователя.

Более того, забрать участок могут принудительно, то есть независимо от воли человека, вместе с другими объектами недвижимости, которые на нем расположены.

Google Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google Добавить

Однако специалисты отмечают, что такой механизм не нарушает права украинцев, в частности на право собственности на землю. Ведь забрать землю могут только в установленном законом порядке.

Это означает, что заставить отдать землю граждан могут исключительно по решению суда.

  • Во-первых, только судебное решение может стать основанием для того, чтобы право собственности на землю перешло от человека или компании к государству или местной общине.

  • А во-вторых, принудительное изъятие участка по мотивам общественной необходимости могут осуществить только после полного и предварительного возмещения владельцу стоимости этой земли.

Для чего могут принудительно забрать участок

Забрать землю у владельца или пользователя могут только под размещение важных государственных или местных объектов:

  • потребностей безопасности и охраны государства;
  • транспортной и энергетической инфраструктуры, например мостов, дорог, линий электропередач, магистральных трубопроводов, электростанций, аэропортов и т.д;
  • добыча полезных ископаемых на общегосударственном уровне;
  • природоохранных территорий и заповедников;
  • а также кладбищ.

Принудительное изъятие осуществляется в случае неполучения согласия собственника земельного участка, с выкупом этих объектов для общественных нужд в государственную или коммунальную собственность только как исключение по мотивам общественной необходимости,
– объясняют специалисты.

Процедура запускается, если договориться о выкупе земельного участка с его владельцем не удалось в течение 6 месяцев со дня решения о выкупе такой земли и других объектов недвижимости, что на ней расположены.

Тогда эти объекты могут принудительно изъять для строительства автомобильных дорог государственного значения, мостов, эстакад и объектов, необходимых для их эксплуатации, на условиях концессии.

То есть государство или община передает частной компании право строить или эксплуатировать определенный объект, например, дорогу или мост, на определенный срок в обмен на инвестиции и выполнение установленных условий.

К тому же действует еще одно требование для принудительного изъятия земельного участка на нужды общественной необходимости. Строительство указанных объектов должно происходить с применением оптимального варианта, учитывая экономические, технологические, социальные, экологические факторы. Поэтому нельзя просто забрать землю, а только когда проект строительства непосредственно этого требует.

Заметьте! Земельный участок могут также изъять в случае его использования не по целевому назначению, невыполнения законных требований, в частности по экологическим нормам, и из-за неуплаты долгов или штрафов, взимаемых через государственную исполнительную службу.

  • Напомним, если человек или компания покупает индивидуальный жилой дом, который расположен на частном земельном участке, право собственности на землю переходит к новому владельцу одновременно с приобретением недвижимости. При этом назначение земельного участка остается неизменным.

  • Если же дом находится на земельном участке, который находился в общей собственности нескольких лиц, покупатель получает ту же долю земли, которая принадлежала предыдущему владельцу недвижимости. Размер этой доли определяется в соответствии с документами, подтверждающими право собственности.

  • Законодательство также позволяет владельцам земельных участков осуществлять их обмен. Однако для земель сельскохозяйственного назначения действуют отдельные правила. В частности, обменивать можно только те участки, которые расположены в пределах одного массива сельскохозяйственных земель.