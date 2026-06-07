Когда могут изъять земельный участок
Процедуру регулирует закон "Об отчуждении земельных участков, других объектов недвижимого имущества, что на них размещены, находящихся в частной собственности, для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости", объясняет Земельный фонд Украины.
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Законодательство определяет общественную необходимость как исключительную потребность для общегосударственных интересов или интересов территориальных общин. Для ее обеспечения действительно допускают отчуждение земельного участка у собственника или пользователя.
Более того, забрать участок могут принудительно, то есть независимо от воли человека, вместе с другими объектами недвижимости, которые на нем расположены.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Однако специалисты отмечают, что такой механизм не нарушает права украинцев, в частности на право собственности на землю. Ведь забрать землю могут только в установленном законом порядке.
Это означает, что заставить отдать землю граждан могут исключительно по решению суда.
Во-первых, только судебное решение может стать основанием для того, чтобы право собственности на землю перешло от человека или компании к государству или местной общине.
А во-вторых, принудительное изъятие участка по мотивам общественной необходимости могут осуществить только после полного и предварительного возмещения владельцу стоимости этой земли.
Для чего могут принудительно забрать участок
Забрать землю у владельца или пользователя могут только под размещение важных государственных или местных объектов:
- потребностей безопасности и охраны государства;
- транспортной и энергетической инфраструктуры, например мостов, дорог, линий электропередач, магистральных трубопроводов, электростанций, аэропортов и т.д;
- добыча полезных ископаемых на общегосударственном уровне;
- природоохранных территорий и заповедников;
- а также кладбищ.
Принудительное изъятие осуществляется в случае неполучения согласия собственника земельного участка, с выкупом этих объектов для общественных нужд в государственную или коммунальную собственность только как исключение по мотивам общественной необходимости,
– объясняют специалисты.
Процедура запускается, если договориться о выкупе земельного участка с его владельцем не удалось в течение 6 месяцев со дня решения о выкупе такой земли и других объектов недвижимости, что на ней расположены.
Тогда эти объекты могут принудительно изъять для строительства автомобильных дорог государственного значения, мостов, эстакад и объектов, необходимых для их эксплуатации, на условиях концессии.
То есть государство или община передает частной компании право строить или эксплуатировать определенный объект, например, дорогу или мост, на определенный срок в обмен на инвестиции и выполнение установленных условий.
К тому же действует еще одно требование для принудительного изъятия земельного участка на нужды общественной необходимости. Строительство указанных объектов должно происходить с применением оптимального варианта, учитывая экономические, технологические, социальные, экологические факторы. Поэтому нельзя просто забрать землю, а только когда проект строительства непосредственно этого требует.
Заметьте! Земельный участок могут также изъять в случае его использования не по целевому назначению, невыполнения законных требований, в частности по экологическим нормам, и из-за неуплаты долгов или штрафов, взимаемых через государственную исполнительную службу.
Напомним, если человек или компания покупает индивидуальный жилой дом, который расположен на частном земельном участке, право собственности на землю переходит к новому владельцу одновременно с приобретением недвижимости. При этом назначение земельного участка остается неизменным.