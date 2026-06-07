Когда могут изъять земельный участок

Процедуру регулирует закон "Об отчуждении земельных участков, других объектов недвижимого имущества, что на них размещены, находящихся в частной собственности, для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости", объясняет Земельный фонд Украины.

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Законодательство определяет общественную необходимость как исключительную потребность для общегосударственных интересов или интересов территориальных общин. Для ее обеспечения действительно допускают отчуждение земельного участка у собственника или пользователя.

Более того, забрать участок могут принудительно, то есть независимо от воли человека, вместе с другими объектами недвижимости, которые на нем расположены.

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