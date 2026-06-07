Коли можуть вилучити земельну ділянку

Процедуру регулює закон "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності", пояснює Земельний фонд України.

Дивіться також Продаж земельного паю, що перебуває в оренді: як це зробити в Україні у 2026 році

Законодавство визначає суспільну необхідність як виключну потребу для загальнодержавних інтересів або інтересів територіальних громад. Для її забезпечення дійсно допускають відчуження земельної ділянки у власника чи користувача.

Ба більше, забрати ділянку можуть примусово, тобто незалежно від волі людини, разом з іншими об'єктами нерухомості, які на ній розташовані.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати