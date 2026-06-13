Закон дозволяє оборонне використання землі, але не скасовує компенсацію

У період воєнного стану військові адміністрації та командування мають право тимчасово використовувати земельні ділянки для потреб оборони, повідомляє "Земельний фонд України". Йдеться про будівництво окопів, бліндажів, протитанкових ровів та інших фортифікаційних споруд на землях сільськогосподарського призначення.

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Водночас право власності за аграрієм зберігається, а сам факт розміщення військових об’єктів не означає втрату земельної ділянки. Ба більше, чинне законодавство прямо передбачає можливість відшкодування збитків у таких випадках.

Зокрема, стаття 156 Земельного кодексу України визначає, що власники та землекористувачі мають право на компенсацію у разі тимчасового зайняття земель, обмеження їх використання або втрати доходу через неможливість обробітку.

Окремо Постанова Кабінету Міністрів України №326 від 20 березня 2022 року встановлює порядок визначення шкоди, завданої внаслідок збройної агресії, включно з витратами на рекультивацію та втратами аграріїв.

Які збитки можна зафіксувати та врахувати

Документ передбачає можливість оцінки різних видів втрат, пов’язаних із розміщенням фортифікацій. Серед них — витрати на відновлення земель після бойових дій, рекультивацію ґрунтів, а також консервацію ділянок, на яких розміщені оборонні споруди.

Також враховуються збитки, пов’язані з неможливістю обробітку землі та недоотриманим доходом аграріїв. Фактично держава визнає, що використання земель для оборонних потреб може спричиняти економічні втрати, які підлягають обліку.

Відповідно до урядової постанови, такі збитки мають визначатися обласними або військовими адміністраціями, які збирають та аналізують інформацію щодо шкоди земельним ресурсам.

Що має зробити фермер для фіксації втрат

Навіть якщо механізм компенсації ще формується на практиці, аграріям рекомендується вже зараз створювати доказову базу. Це підвищує шанси на відшкодування у майбутньому.

Фермеру варто зафіксувати факт наявності фортифікаційних споруд за допомогою фото та відео, визначити площу ділянки, яка вибула з обробітку, та отримати витяг із Державного земельного кадастру.

Також доцільно скласти акт обстеження земельної ділянки, зберігати дані про врожайність і доходи за попередні роки та, за можливості, замовити експертну оцінку збитків.

Саме ці документи можуть стати ключовими у процесі визначення шкоди та подальшого отримання компенсації за використання земель для оборонних потреб.

Землю можуть забрати навіть без вашої згоди: коли це дозволяє закон

Українці мають право самостійно розпоряджатися своєю землею, але є випадки, коли держава може забрати у людини ділянку, причому цілком законно. Такий механізм спрацьовує у разі суспільно-необхідної потреби.

Процедуру регулює закон "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності".

Законодавство визначає суспільну необхідність як виключну потребу для загальнодержавних інтересів або інтересів територіальних громад. Для її забезпечення дійсно допускають відчуження земельної ділянки у власника чи користувача.