Украинская кукуруза теряет конкурентность: почему на это влияет высокая цена

После январского проседания мировой рынок кукурузы перешел в фазу технического восстановления, что поддержало цены в Украине. В то же время высокая стоимость зерна уже снижает конкурентность украинской кукурузы на внешних рынках.

Кукуруза теряет конкурентность

Глобальный рынок кукурузы постепенно восстанавливается после снижения в январе, что сказалось на укреплении цен и на внутреннем рынке Украины. Об этом сообщили аналитики компании Spike Brokers.

По их словам, рост цен привел к дальнейшему сокращению предложения. Фермеры, которые и раньше не спешили с продажами, начали еще активнее сдерживать реализацию зерна.

В то же время украинская кукуруза постепенно теряет привлекательность для внешних покупателей из-за высокого ценового уровня. Дополнительное давление на спрос создает накопление более 500 тысяч тонн кукурузы в железнодорожных вагонах на подходах к портам, что формирует товарный запас ориентировочно на 5 – 10 дней.

Ценовая динамика свидетельствует о напряженном балансе между спросом и предложением. Согласно индексу SPIKE, цена кукурузы на условиях поставки CPT Одесса выросла с 209 долларов США за тонну в конце января до 213 долларов США за тонну.

Обратите внимание! Аналитики также отмечают, что рынок остается порт-ориентированным. Западное направление на условиях FCA работает точечно – под отдельные программы объемом 100 – 150 тысяч тонн в месяц, тогда как спрос на границе преимущественно уже закрыт, а итальянский рынок переходит к контрактам на позднюю весну и лето.

