Бешеный спрос на дубайский шоколад стал причиной глобального дефицита фисташек

Мир столкнулся с неожиданной нехваткой фисташек – все из-за бума на шоколадные плитки из Дубая, которые получили огромный успех в TikTok. Ситуация ухудшается из-за плохого урожая орехов в США, которые являются основным их экспортером.

Шоколад с фисташкой эмиратская компания придумала еще в 2021 году, но популярность она получила в 2024. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Financial Times.

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Мир сталкивается с дефицитом фисташек

Плитки шоколада с фисташковым кремом, кадаифи и молочным шоколадом были впервые представлены эмиратским брендом FIX в 2021 году, но получили популярность только в декабре 2023 года благодаря TikTok. Видео с его дегустацией собрало 120 миллионов просмотров.

Цены на фисташки с того момента стремительно взлетели – с 7,65 до 10,30 доллара за фунт. По словам Джайлса Хакинга из компании CG Hacking, рынок уже практически исчерпал свои запасы.

Цены на шоколад растут. Так, плитка шоколада от Lindt в Великобритании стоит 10 фунтов за 145 граммов, что вдвое дороже других продуктов бренда. Спрос настолько высок, что магазины даже ограничивают количество плиток, которые можно купить. Кроме того, компании Lindt и супермаркет Wm Morrison выпустили специальные пасхальные яйца с фисташковым кремом.

Запасы фисташек сократились из-за небольшого урожая прошлого года в США, крупнейшем поставщике орехов в мире, а также из-за того, что урожай был высокого качества, оставляя мало дешевых ядер без скорлупы, которые обычно используют для производства шоколада, отметил Хакинг.

Запасы фисташек почти иссякли, и когда шоколад из Дубая начал приобретать популярность, кондитеры стали выкупать все, что могли найти. Это привело к дефициту на остальном рынке,

– объяснил он.

Иран, второй по объемам экспорта фисташек, увеличил экспорт на 40% в ОАЭ в первой половине 2025 года, по сравнению с предыдущим годом, согласно данным таможенной службы Ирана.

Бехруз Агах, представитель Иранской ассоциации фисташек отметил, что такой скачок цен стал неожиданностью, ведь после 2023 наблюдался наоборот переизбыток фисташек на рынке, что даже привело к снижению цен.

В США же фермеры начали массово переходить с миндаля на фисташки, однако урожая придется ждать до осени 2026-го.

Пока же кондитеры жалуются: спрос на фисташковый шоколад не уменьшается, а сырья – не хватает.