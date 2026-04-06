Украденное россиянами зерно под запретом: Египет поддержал Украину
- Египет отказался принимать зерно, вывезенное россией с оккупированных территорий Украины, и заинтересован в увеличении импорта украинской агропродукции.
- Президент Египта подтвердил изменение подходов к импорту зерна и выразил готовность способствовать достижению справедливого мира для Украины.
Египет заявил об отказе принимать зерно, вывезенное Россией с временно оккупированных территорий Украины. В то же время страна заинтересована в увеличении импорта украинской агропродукции.
Египет меняет подход к импорту зерна
Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил, что страна больше не будет принимать зерно российского происхождения, сообщает Офис президента Украины. Речь идет о зерне, вывезенном с оккупированных украинских территорий.
Это решение сигнализирует об изменении подходов к импорту и усилении внимания к происхождению агропродукции на международном рынке.
В то же время Египет выразил заинтересованность в расширении закупок зерна непосредственно из Украины, что может укрепить позиции украинских экспортеров.
Кроме торговых вопросов, стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в других сферах. Также египетская сторона заявила о готовности способствовать достижению справедливого мира для Украины.
