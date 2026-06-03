Египет меняет поставщиков пшеницы: Украина вытесняет Россию и Францию

Украинская пшеница существенно укрепила позиции на рынке Египта в сезоне 2025/26, почти удвоив объемы поставок. Доля Украины в структуре импорта страны выросла на фоне сокращения присутствия российского и французского зерна.

Украина нарастила поставки пшеницы в Египет

Египет значительно увеличил закупки украинской пшеницы в течение июля – апреля 2025/26 маркетингового года, сообщают аналитики ASAP Agri. За этот период доля Украины в общем импорте пшеницы страной выросла до 23%, тогда как годом ранее она составляла 15%.

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В натуральном измерении поставки украинского зерна почти удвоились. Если в аналогичный период предыдущего сезона Египет импортировал 1,7 миллиона тонн украинской пшеницы, то в этом сезоне объемы выросли до 3,3 миллиона тонн.

Такой рост свидетельствует об усилении конкурентных позиций украинских экспортеров на одном из важнейших рынков сбыта зерновых в мире.

Украина отвоевывает долю рынка у конкурентов

Общий импорт пшеницы Египтом также вырос. За десять месяцев текущего сезона страна закупила 13,9 миллионов тонн зерна против 11,3 миллионов тонн за аналогичный период прошлого маркетингового года.

По словам генерального менеджера Egyptian Swiss Group Ахмеда Елсебаи, Украина не только воспользовалась увеличением спроса, но и расширила свое присутствие за счет части рынка, которую ранее занимали российские и французские поставщики.

Эксперты отмечают, что рост доли украинской пшеницы в Египте является важным сигналом для отечественного агросектора, ведь страны Северной Африки традиционно остаются среди ключевых покупателей украинского зерна.

Египет ранее принимал украденное из Украины зерно

Ранее мы сообщали, что Египет разрешил разгрузку 26,9 тысяч тонн похищенной украинской пшеницы, несмотря на официальный запрос Украины с просьбой о правовой помощи.

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