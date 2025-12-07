Важно знать: разрешено ли сажать елку возле дома

Наступило время активной подготовки к новогодним праздникам. Многие уже подбирают для себя елку. Вместо срезанной и искусственной сейчас можно приобрести дерево в горшке. Это экологическая альтернатива, ведь такую елку потом можно высадить.

Можно ли посадить елку возле дома?

Елку возле дома сажать разрешено. Однако это довольно опасно делать, сообщает 24 Канал.

Читайте также Сколько гектаров земли могут выделить участнику боевых действий в декабре 2025 года

В комментарии Суспильному кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии, экологии и агротехнологий Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого Виктория Осипенко рассказала, что елка довольно опасна, ведь это дерево:

имеет довольно прочную систему корней, которая может повредить фундамент;

может вырасти довольно высоким и "завалиться", а значит повредить крышу и провода.

К тому же, как сообщает Ukr.Media, хвойные деревья являются довольно опасными. Ведь они повышают кислотность почвы. А это опасно для некоторых видов растений.

Обратите внимание! Елка создает значительную тень на участке из-за своих объемов. Учитывайте это при посадке.

Что еще важно знать о елках перед новогодними праздниками?

Елку также не стоит высаживать возле забора. Ведь в Украине есть установленные строительные нормы, регулирующие минимальную дистанцию между стволом и забором. Речь идет именно о заборе со стороны соседей.

При выборе зимнего дерева, вы могли заметить различные его виды. В частности, пихту и ель. Эти хвойные деревья имеют разную форму игл и ряд других весомых различий.

Важно! За покупку елки без подтверждающих документов, сейчас можно получить штраф: от 510 гривен до 1 700 гривен. Кроме того, правоохранители имеют право конфисковать купленное дерево.